«Наплювати». Залужний відреагував на побоювання партнерів щодо повернення Криму

Деякі західні чиновники побоюються деокупації півострова через можливу реакцію Кремля

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що поверне тимчасово окупований Крим, попри побоювання деяких західних союзників щодо ймовірної реакції Кремля. Про це він сказав в інтерв'ю американській газеті The Washington Post.

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За словами журналістів, деякі західні чиновники «приватно хвилюються» через ймовірну реакцію російського диктатора Володимира Путіна на те, що українські війська можуть дістатися Криму.

Залужний відповів, що його це не хвилює і він досягне мети. – «Щойно в мене будуть засоби, я що-небудь зроблю. Мені наплювати – мене ніхто не зупинить».

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Крім того, Залужний в інтерв’ю заявив, що ворога треба вбивати на його території. Якщо партнери бояться використовувати їхню зброю, то Україна буде вбивати своєю.

До слова, триває 506-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 17 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed та одну зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. В результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 16 «Шахедів».