Ворога треба вбивати на його території, ми використаємо свою зброю – Залужний

Головнокомандувач: «Чому я маю питати в когось дозволу, що робити на ворожій території?»

Якщо партнери бояться передавати Україні зброю, яку може бути використано для ударів по території країни-агресора Росії, Україна буде застосовувати зброю свого виробництва. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post.

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Видання пише, що генерал змушений домагатися успіху на полі бою в ситуації, коли постачання боєприпасів Україні обмежене, а російські окупанти часто за день вистрілюють утричі більше снарядів, сучасні західні винищувачі не з’являться на полі бою до наступного року, а західні союзники не хочуть, щоб Україна використовувала ракети великої дальності та інше озброєння для ударів по території Росії, побоюючись «ескалації». Тому Залужний використовує зброю українського виробництва.

«Щоб врятувати свій народ, чому я маю питати в когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я маю думати, що мені там нічого не можна робити. Чому? Тому що Путін… застосує ядерну зброю? Дітям, які помирають, однаково. Це наша проблема, і нам вирішувати, як убивати цього ворога. На війні на його території можна і треба вбивати. Якщо наші партнери бояться використовувати їхню зброю, ми будемо вбивати своєю. Але рівно стільки, скільки необхідно», – сказав Залужний.

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Нагадаємо, триває 506-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 17 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed та одну зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. В результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 16 «Шахедів».