Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ворога треба вбивати на його території, ми використаємо свою зброю – Залужний

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворога треба вбивати на його території, ми використаємо свою зброю – Залужний
Валерій Залужний змушений домагатися успіху на полі бою в ситуації, коли постачання боєприпасів Україні обмежене
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач: «Чому я маю питати в когось дозволу, що робити на ворожій території?»

Якщо партнери бояться передавати Україні зброю, яку може бути використано для ударів по території країни-агресора Росії, Україна буде застосовувати зброю свого виробництва. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post.

Видання пише, що генерал змушений домагатися успіху на полі бою в ситуації, коли постачання боєприпасів Україні обмежене, а російські окупанти часто за день вистрілюють утричі більше снарядів, сучасні західні винищувачі не з’являться на полі бою до наступного року, а західні союзники не хочуть, щоб Україна використовувала ракети великої дальності та інше озброєння для ударів по території Росії, побоюючись «ескалації». Тому Залужний використовує зброю українського виробництва.

«Щоб врятувати свій народ, чому я маю питати в когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я маю думати, що мені там нічого не можна робити. Чому? Тому що Путін… застосує ядерну зброю? Дітям, які помирають, однаково. Це наша проблема, і нам вирішувати, як убивати цього ворога. На війні на його території можна і треба вбивати. Якщо наші партнери бояться використовувати їхню зброю, ми будемо вбивати своєю. Але рівно стільки, скільки необхідно», – сказав Залужний.

Нагадаємо, триває 506-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 17 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed та одну зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. В результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 16 «Шахедів».

Теги: окупанти ЗСУ війна Валерій Залужний

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Касетні боєприпаси
Пентагон підтвердив відправку касетних боєприпасів Україні
Сьогодні, 00:34
Володимир Зеленський: «Кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність»
«Окупанти роблять все, щоб зупинити ЗСУ». Зеленський розповів про важку ситуацію на фронті (відео)
Сьогодні, 20:17
Без касетних снарядів ЗСУ було б важко проводити наступ
Стало відомо, як касетні боєприпаси від США так швидко дісталися України
Сьогодні, 18:08

Політика

Ворога треба вбивати на його території, ми використаємо свою зброю – Залужний
Ворога треба вбивати на його території, ми використаємо свою зброю – Залужний
Президент Литви назвав умову вступу України до НАТО
Президент Литви назвав умову вступу України до НАТО
Глава Мюнхенської конференції з безпеки скептично відреагував на гарантії G7 для України
Глава Мюнхенської конференції з безпеки скептично відреагував на гарантії G7 для України
Порошенко: гарантії безпеки важливі, але вони не можуть замінити членство в НАТО
Порошенко: гарантії безпеки важливі, але вони не можуть замінити членство в НАТО
«Окупанти роблять все, щоб зупинити ЗСУ». Зеленський розповів про важку ситуацію на фронті (відео)
«Окупанти роблять все, щоб зупинити ЗСУ». Зеленський розповів про важку ситуацію на фронті (відео)
Нардеп назвав члена українського уряду, який «своїми руками наводить ракети»
Нардеп назвав члена українського уряду, який «своїми руками наводить ракети»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Чеченські бойовики повернулися на фронт: ЗСУ вказали на один нюанс
14K
Данілов пояснив, чому міністр Британії звинуватив Україну в невдячності
13K
Російські туристи у Грузії спровокували бійку з місцевими
11K
Бен Воллес і подяка. Що не так з реакцією українців
5671
Патріарх Кирило захопив чергові українські єпархії. Онуфрій мовчить
4923
США та Південна Корея відповіли на запуск балістичної ракети КНДР

Новини

Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
Сьогодні, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Вчора, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту