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Залужний розповів, як у 2019 році його затримав Інтерпол

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Залужний розповів, як у 2019 році його затримав Інтерпол
Валерій Залужний
фото: «Радіо Свобода»

Цей епізод спонукав українського головкома здобути ступінь магістра з міжнародних відносин

Коли головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у 2019 році приїздив до Брюсселя на саміт НАТО, його затримав Інтерпол. Тоді Кремль заочно та без його відома оголосив його «воєнним злочинцем». Про це Залужний роповів в інтерв’ю The Washington Post.

За словами головнокомандувача, як тільки він зійшов із літака, правоохоронці оточили його, наставили зброю, наказали лягти на землю обличчям вниз та наділи наручники.

Сталося це тому, що російська влада внесла ім'я Залужного до списку розшуку Інтерполу без його відома. Видання уточнило, що це – «регулярна практика, яка призвела до короткочасного ув'язнення інших українських командирів».

Як додав Залужний, йому вистачило кількох хвилин роумінгу на телефоні, щоб зателефонувати послу України в НАТО, який у результаті допоміг звільнити його.

«У мене був поганий настрій, але потім я зрозумів, що гіпотетично я був воєнним злочинцем і, швидше за все, ним і залишуся. І я вирішив, що повинен вивчати міжнародні відносини та міжнародне право», – пригадав головком.

Він додав, що був злий на себе, оскільки не знав своїх законних прав у цій ситуації. Інцидент спонукав Залужного здобути ступінь магістра з міжнародних відносин в Острозькій академії у 2020 році.

«Він застосовує його на своїй нинішній роботі, яка вимагає від нього не лише бути військовим стратегом, а й регулярно зіштовхуватися з геополітичними міркуваннями, такими як страх союзників перетнути російські «червоні лінії», надаючи зброю, таку як ракети більшої дальності або сучасні винищувачі», – додали журналісти.

Нагадаємо, Валерій Залужний заявив, що поверне тимчасово окупований Крим, попри побоювання деяких західних союзників щодо ймовірної реакції Кремля.

Крім того, Залужний зауважив, що ворога треба вбивати на його території. За його словами, якщо партнери бояться використовувати їхню зброю, то Україна буде вбивати своєю. 

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Теги: Валерій Залужний Інтерпол росія

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