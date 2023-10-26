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ХАМАС звернувся до арабських та мусульманських країн із проханням

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ХАМАС звернувся до арабських та мусульманських країн із проханням
Усама Хамдан закликав спробувати зупинити напад Ізраїлю
Фото: alarabiya.net

Представник ХАМАСу закликав допомогти зупинити Ізраїль 

Офіційний представник ХАМАСу Усама Хамдан закликав арабські, ісламські країни та Організацію Об'єднаних Націй спробувати зупинити напад Ізраїлю на Сектор Гази. Про це сьогодні, 26 жовтня, повідомляє панарабський телеканал Al Arabia.

Заява прозвучала на пресконференції у Бейруті. Хамдан також попросив арабські країни припинити будь-яку нормалізацію дипломатичних відносин з Ізраїлем та заявив про необхідність терміново відкрити контрольно-пропускні пункти для гуманітарної допомоги, щоб ввозити до Гази паливо, гуманітарну допомогу та обладнання для розбору завалів після ізраїльських авіаударів.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН не підтримала ані російської, ані американської резолюції щодо війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС. Про це повідомляє CNN.

Спочатку Росія та Китай наклали вето на проєкт резолюції, запропонований США. У ньому містився заклик призупинити військові дії, щоб забезпечити доставку мешканцям Сектору Гази продовольство, воду та медикаменти. Проти проєкту також проголосувала Саудівська Аравія, 10 членів Ради безпеки висловилися «за», а двоє утрималися.

Росія запропонувала альтернативний проєкт резолюції, який закликав до масштабнішого припинення вогню, проте він не отримав необхідної кількості голосів – лише чотири голоси з дев'яти необхідних при наявності вето з боку США та Великої Британії.

До слова, за останню добу зросла кількість жертв серед українців в Ізраїлі. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Загалом нині маємо підтверджену інформацію про 21 загиблого українця, а також одного зниклого безвісти. У Секторі Гази – троє загиблих (двоє дітей та доросла людина), а також шестеро поранених, із яких троє дітей», – заявив Ніколенко.

Речник уточнив, що громадяни мають поранення різного ступеню тяжкості, їм надається медична допомога.

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Теги: Китай Саудівська Аравія військові напад ХАМАС Сектор Газа поранення

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