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У Києві виринув чиновник, який на півтора року зник у США (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Києві виринув чиновник, який на півтора року зник у США (фото)
Усов повернувся на пів року пізніше, ніж тривало навчання
фото з відкритих джерел

Депутатка підкреслила, що людина, перебуваючи на посаді, виїхала за кордон у найскладніший для міста час

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов після півторарічної відсутності в Україні раптово появився в Києві та як ні в чому не бувало провів зустріч з активістами. Про це повідомила депутатка КМДА Ксенія Семенова.

«Людина, перебуваючи на посаді, поїхала закордон фізично у найскладніший для міста час. Повернувся на пів року пізніше, ніж тривало навчання. Весь цей час комуніковував рівно нічого. Пару фото з конгресменами на початку і одне із шапочкою випускника вкінці. Нічого не комунікував не тільки публічно, а і з професійними транспортними спільнотами. Тепер він приїхав, наче нічого і не сталося, зібрав активістів, які його похвалили і продовжує робити вигляд, що то так і треба», – зазначила Семенова.

У Києві виринув чиновник, який на півтора року зник у США (фото) фото 1

Депутатка звернулась до Усова із запитанням, чи бажає він щось пояснити людям. Крім того, вона розкритикувала активістів.

У Києві виринув чиновник, який на півтора року зник у США (фото) фото 2

«А, панове представники ГО, де ваша самоповага? Це така альтернатива Кандибору, чи куди? Нє, чуваки. Ви ж знаєте, що я завжди за конструктив і співпрацю», – заявила депутатка КМДА.

Вона також поцікавилась, чи не можна було б з тим, хто зник на півтора року, трошки «більш екологічно» відновити співпрацю.

Нагадаємо, екснардеп, депутат Київської міської ради та заступник голови КМДА Усов заявляв, що аплікаційні документи у Гарвард подавав ще до повномасштабної війни – у 2021 році. Ці дії нібито були скоординовані з багатьма особами, зокрема і з мером Києва та головою КМДА Віталієм Кличком, який став одним із трьох його рекомендаторів у Гарвард.

Теги: КМДА навчання чиновник депутат

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