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Рада проголосувала за пожиттєвий статус та перевірки політично значущих осіб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада проголосувала за пожиттєвий статус та перевірки політично значущих осіб
Верховна Рада внесла зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму
фото з відкритих джерел

З відповідне рішення проголосували 276 депутатів

На засіданні 17 жовтня Верховна Рада України затвердила в другому читанні законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP, тобто політично значущих осіб. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

Як зазначається за відповідне рішення проголосували 276 депутатів.

Концептуальною зміною в законодавство є те, що  замість трьох років після звільнення з посади, топ-посадовці матимуть довічний статус РЕР. При цьому законопроектом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

«Редакція затверджена до другого читання зараз відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Конкретно номер 14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС», – зазначив Железняк.

Голова фінкомітету ВРУ Данило Гетьманцев зазначив, що це був надважкий законопроект.

«Переконаний, що здатність політика приносити в жертву свої інтереси на користь інтересів країни, навіть попри те що вони шкодять особисто тобі – must have. Дякую за відповідальне, державницьке рішення», – написав він.

Раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав правку 9269-д до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб. 

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 21 вересня прийняла за основу допрацьовану версію законопроєкту №9269 щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP).

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Теги: Ярослав Железняк звільнення політика депутат Верховна Рада

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