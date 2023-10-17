Рада проголосувала за пожиттєвий статус та перевірки політично значущих осіб

Верховна Рада внесла зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму

З відповідне рішення проголосували 276 депутатів

На засіданні 17 жовтня Верховна Рада України затвердила в другому читанні законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP, тобто політично значущих осіб. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

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Як зазначається за відповідне рішення проголосували 276 депутатів.

Концептуальною зміною в законодавство є те, що замість трьох років після звільнення з посади, топ-посадовці матимуть довічний статус РЕР. При цьому законопроектом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

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«Редакція затверджена до другого читання зараз відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Конкретно номер 14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС», – зазначив Железняк.

Голова фінкомітету ВРУ Данило Гетьманцев зазначив, що це був надважкий законопроект.

«Переконаний, що здатність політика приносити в жертву свої інтереси на користь інтересів країни, навіть попри те що вони шкодять особисто тобі – must have. Дякую за відповідальне, державницьке рішення», – написав він.

Раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав правку 9269-д до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб.

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Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 21 вересня прийняла за основу допрацьовану версію законопроєкту №9269 щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP).