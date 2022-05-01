Чи буде Путіну що оголошувати? Арестович розповів, чого очікувати на 9 травня

Путін 9 травня проведе у Москві парад, однак успіхи на фронтах в Україні йому не світять, упевнений Арестович

Успіхи української армії злять росіян, через що починаються обстріли для «помсти»

Українські військовослужбовці надають гідну відсіч на важливих відрізках фронту, зокрема Ізюмському та Криворізькому. Росіяни ж, на думку радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, регулярно провалюють поставлені перед ними оперативні завдання, а також у великій кількості втрачають особовий склад та техніку. Про це він розповів у програмі Марка Фейгіна від 30 квітня.

Як пояснив військовий експерт, зараз найактивніші наступальні дії можна побачити у Харківській, Херсонській та Запорізькій областях. Проте ЗСУ регулярно «обламують» загарбникам усі плани.

Так, на підході до Гуляйполя (Запорізька область) постійно знищується російська авіація, артилерійські установки, а також підрозділи спецназу. Спостерігається скупчення окупантів і неподалік Кривого Рогу – тут утримують наступ уже щонайменше чотири дні, розбиваючи техніку та склади супротивника.

Арестович наголошує, що успіхи української армії злять росіян, через що починаються обстріли для «помсти», наприклад, по Миколаєву з боку Херсона.

«Ця шалена авантюра (російське вторгнення, – ред.), про яку ми говорили, починає потихеньку провалюватися. Замаячив оперативний неуспіх», – упевнений військовий експерт.

Також він припускає, що вже через тиждень ЗСУ вдасться повністю зупинити російських солдатів під Гуляйполем і злегка загальмувати на Херсонщині. Це означатиме втрату Росією наступального потенціалу та ще й напередодні 9 травня.

«І Путіну нічого буде оголошувати», – пояснює Олексій Арестович, нагадуючи про важливість Дня перемоги для російського кривавого диктатора.

Раніше Олексій Арестович заявив, що поблизу Ізюма було знищено два командні пункти російських окупантів.

Нагадаємо, напередодні Збройні сили звільнили від окупантів чотири села під Харковом.

Також очільник Харківщини показав звільнену Кутузівку (фото).

Як повідомлялося, на східному напрямку ЗСУ завдали значних втрат ворогові.

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