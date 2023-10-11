Україна по-новому каратиме колаборантів, які люблять Путіна – деталі законопроєкту

За публічне заперечення війни можна буде сісти в тюрму на три роки

Група народних депутатів ініціювала внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України у частині вдосконалення відповідальності за деякі злочини проти основ національної безпеки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроєкт №10136 від 9 жовтня.

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Йдеться про зміни до статті 111-1 Кримінального кодексу («Колабораційна діяльність»). Замість теперішнього покарання за публічне заперечення війни або публічні заклики з підтримкою Росії у вигляді заборони займати посади до 15 років нардепи пропонують карати штрафом від 51-85 тис. грн або ув’язненням до трьох років.

Також посилюється відповідальність за статтею 111-2 Кримінального кодексу («Добровільне зайняття громадянином України посади, не пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих в окупаційній адміністрації держави-агресора»). Зокрема, парламентарі вводять штрафи від 68 тис. грн до 102 тис. грн або позбавлення волі до трьох років. Нині ж за цей злочин передбачено позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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Крім цього, автори законопроєкту посилюють відповідальність за скоєння злочину, що підпадає під кваліфікацію статті 110-2 Кримінального кодексу («Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України»). Нині максимальне покарання за цією статею становить 10 років. Натомість обранці суттєво підняли планку покарання – від 10 до 15 років.

Разом із тим, ініціатори виступають за послаблення ув’язнення для осіб, котрі організовують політичні заходи на підтримку окупаційної влади: замість 10-12 років тюрми пропонується п’ять-десять років позбавлення волі.

Нардепи виступили за посилення кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України

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Також проєкт закону передбачає збільшення строку погашення судимості для осіб засуджених за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Ця зміна покликана обмежити право на участь таких осіб обиратись в представницькі державні органи, вступати на державну службу та займатись політичною діяльністю, щонайменше впродовж наступних 10 років.

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Як повідомляв «Главком», з початком повномасштабної війни Росії проти України суди масово ухвалюють вироки щодо українців, котрі у соцмережах або під час спілкування з іншими людьми виправдовують дії агресора або навіть підтримують. Наприклад, у Житомирі настоятель храму УПЦ МП розповідав парафіянам, що в Україні немає війни, це прийшов «рускій мір», а російські війська вторглися для знищення «бандерівців», оскільки вони буцімто утискають російську мову. Вчителька української мови стверджувала, що на території України відбувається «спеціальна військова операція» Збройних сил РФ, яка направлена на «надання допомоги братському українському народу у відстоюванні своїх конституційних прав». Звірства російської армії у Бучі педагог назвала «постановочними відеосюжетами». Обоє обвинувачених відбулися покаранням – протягом 10-13 років їм заборонено займати посади в органах влади.

Додамо, що Верховна Рада на початку березня 2022 року, відразу після повномасштабного вторгнення російських окупантів, ухвалила закон, яким запровадила кримінальну відповідальність за колабораціонізм.

Як відомо, в Україні триває 595-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.