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США опублікували новий пакет допомоги для України: що до нього ввійшло

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США опублікували новий пакет допомоги для України: що до нього ввійшло
США передасть Україні авіаційні ракети для ППО АІМ-9М
фото з відкритих джерел

Зброя для України надійде із запасів Пентагону

Міністерство оборони США 11 жовтня опублікувало про новий пакет військової допомоги Україні. Про це йдеться на сайті Пентагону.

Зокрема, до нового пакету допомоги для України ввійдуть:

  • авіаційні ракети для ППО АІМ-9М;
  • обладнання протидії дронам (c-UAS);
  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • засоби радіоелектронної боротьби;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові ракетні комплекси АТ-4;
  • стрілецька зброя та понад 16 млн патронів до неї;
  • підривні боєприпаси для подолання перешкод;
  • запасні частини, навчальна амуніція, технічне та інше польове обладнання.

Зброя надійде із запасів Пентагону.

Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) підтвердив виділення Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму $200 млн.

До слова, раніше Сполучені Штати Америки повідомили, що у них достатньо ресурсів для одночасної підтримки України та Ізраїлю. Американці вже готують чергові пакети допомоги для двох країн.

Теги: зброя США Пентагон боєприпаси війна

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