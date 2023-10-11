США опублікували новий пакет допомоги для України: що до нього ввійшло

Зброя для України надійде із запасів Пентагону

Міністерство оборони США 11 жовтня опублікувало про новий пакет військової допомоги Україні. Про це йдеться на сайті Пентагону.

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Зокрема, до нового пакету допомоги для України ввійдуть:

авіаційні ракети для ППО АІМ-9М;

обладнання протидії дронам (c-UAS);

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

засоби радіоелектронної боротьби;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові ракетні комплекси АТ-4;

стрілецька зброя та понад 16 млн патронів до неї;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

запасні частини, навчальна амуніція, технічне та інше польове обладнання.

Зброя надійде із запасів Пентагону.

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Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) підтвердив виділення Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму $200 млн.

До слова, раніше Сполучені Штати Америки повідомили, що у них достатньо ресурсів для одночасної підтримки України та Ізраїлю. Американці вже готують чергові пакети допомоги для двох країн.