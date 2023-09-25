Медведчук вигадав три умови для досягнення миру в Україні

Медведчук анонсував нові удари Путіна по інфраструктурі України

Зрадник України, колишній лідер забороненої зараз політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук і за сумісництвом кум диктатора Путіна вважає, що для досягнення миру в Україні нібито необхідне виконання лише трьох умов. Свою думку він виклав у статті для видання aif.ru.

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Першою умовою Медведчук називає врахування інтересів та суверенітету країн, які не належать до Заходу. Це насамперед стосується країни-агресорки Росії, яка, за його словами, «повинна мати гарантії», що не піддасться військовому втручанню «експорту демократії» з боку Заходу. «Без цих гарантій будь-яка країна може бути оголошена агресивною, відсталою, корупційною та недемократичною, що нібито дасть виправдання військового втручання», – вважає колаборант та українофоб.

Другою умовою є визнання пріоритету людського життя над будь-якими політичними інтересами. «Україна давно стала державою, де людське життя, права громадянина та його думка не мають жодного значення. І коли західні політики називають це демократією, це викликає питання, що вони взагалі під демократією розуміють. Більше того, Україна з подачі цих політиків накачується зброєю, яка вбиває все більше людей як військових, так і цивільних», – переконаний зрадник Медведчук, який давно втік з України.

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І остання умова, на думку кума Путіна, – «розуміння, що світ уже давно дійшов до небезпечної межі і необхідне будівництво нової системи безпеки, оскільки стара вже не працює».

Медведчук також вважає, що Україна нібито не цікава Євросоюзу навіть як сировинний придаток, адже українська сільгосппродукція підриває економіку цілої низки країн ЄС. «Об'єктивно Захід зацікавлений не у відновленні країни, а в її знищенні за принципом: «так не діставайся ж ти нікому», – додав рупор Путіна.

«І у цьому плані великі ризики аварії на атомних станціях та інші екологічні катастрофи. Аварія на Каховській греблі серйозно допомогла зменшити експортний потенціал української сільгосппродукції. Швидше за все, це лише початок», – анонсує наступні руйнування інфраструктури України кум Кремля.

Нагадаємо, броньована автівка Mercedes, що перебуває у власності колишнього народного депутата Віктора Медведчука, якого в Україні обвинувачують у держзраді, зникла. Машину оголосили у розшук.

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Зазначається, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду Львова накладено арешт на майно Медведчука, зокрема на Mercedes.

До слова, дружина сина Оксани Марченко Катерина Чернишук опублікувала фото з магазина, який розташований недалеко від Кремля. Катерина Чернишук, дружина сина Оксани Марченка Богдана, була помічена у розкішному бутику в Москві. Невістка Віктора Медведчука поставила на аватарку в Telegram фото з магазину, інтерʼєр якого легко знайти за допомогою пошуку в Google. Чернишук у сукні модного бренду D&G відвідала магазин елітного одягу Julitoo. Це за декілька кварталів від Кремля, тобто в самому центрі Москви.