Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ ліквідувала російську агентурну мережу на Донеччині (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
СБУ ліквідувала російську агентурну мережу на Донеччині (фото)
СБУ «зачищує» прифронтові райони сходу України від ворожих агентів
фото: СБУ

Зловмисники розвідували позиції ЗСУ поблизу східного фронту

У ході контррозвідувальних заходів Служба безпеки України припинила діяльність російської агентурної мережі, яка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донеччини. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисники доповідали агресорам щодо наслідків ворожих ракетно-бомбових ударів, артилерійських обстрілів регіону і масштабу руйнувань житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

Встановлено, що одним зі «зв’язкових» російських агентів був представник окупаційної адміністрації РФ. Ним виявися «посадовець» так званого верховного суду «ДНР», причетний до переслідування та незаконних ув’язнень українців на тимчасово окупованій території Донеччини.

За даними слідства, до складу ворожої агентурної мережі входило 6 місцевих жителів, які були завербовані спецслужбами РФ після початку її повномасштабного вторгнення.

Для збору розвідінформації зловмисники самостійно проводили візуальне спостереження за місцями розташування та переміщенням українських військ.

Отримані дані передавали загарбникам через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з підтверджуючими матеріалами фото-, відео фіксації.

Крім того, під час проведення слідчо-оперативних дій у Покровському районі затримано прокремлівського агітатора. Зловмисник поширював в інтернеті пропагандистські публікації, в яких виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Для «розгону» деструктивного контенту використовував власний акаунт у російських соцмережах.

6 фото
На весь екран

Наразі всім затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти державної безпеки України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають комплексні контрдиверсійні заходи для встановлення місцезнаходження і притягнення до відповідальності інших поплічників ворога.

Як повідомлялося, повідомлено про підозру у колабораційній діяльності п’ятьом правоохоронцям Донецької області, які після повномасштабного вторгнення Росії зрадили присязі й перейшли на бік ворога

 

Теги: ЗСУ окупанти росія війна Донеччина кримінал СБУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ФСБ цікавила інформація щодо дислокації центрів прийняття рішень і стратегічних об’єктів
СБУ викрила мережу агентів РФ, яка діяла в кількох областях
3 серпня, 19:11
СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів по Миколаївщині (фото)
СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів по Миколаївщині (фото)
4 серпня, 10:12
СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомагають РФ легалізувати окупацію
СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомагають РФ легалізувати окупацію
4 серпня, 13:55

Кримінал

СБУ ліквідувала російську агентурну мережу на Донеччині (фото)
СБУ ліквідувала російську агентурну мережу на Донеччині (фото)
Розслідувачі Bellingcat знайшли окупанта, який катував і стратив українського воїна
Розслідувачі Bellingcat знайшли окупанта, який катував і стратив українського воїна
Справу Захарченка про постачання гранат із РФ під час Євромайдану передано до суду
Справу Захарченка про постачання гранат із РФ під час Євромайдану передано до суду
У Львові попався зрадник, який мав навести удар на пам'ятник Бандері (фото) 
У Львові попався зрадник, який мав навести удар на пам'ятник Бандері (фото) 
Пів мільярда гривень від незаконного бізнесу в «ЛНР» послужать Україні
Пів мільярда гривень від незаконного бізнесу в «ЛНР» послужать Україні
П'ятьом зрадникам-експолісменам із так званої «ДНР» повідомлено підозру
П'ятьом зрадникам-експолісменам із так званої «ДНР» повідомлено підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Макрон більше не телефонує Путіну. Ображений Кремль знайшов виправдання
79K
Переговори Путіна та Ердогана закінчилися. Результати зустрічі
40K
Солдат Парасюк потрапив у лікарню. Йому зробили операцію
21K
ЗСУ, ймовірно, знову вдарили по Антонівському мосту
19K
Ціни на відпочинок: у скільки обійдеться відпустка на Закарпатті
11K
Хіт Вакарчука пролунав у центрі Мінська: у соратників Лукашенка істерика (відео)

Новини

Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
Сьогодні, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
Сьогодні, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
Вчора, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
Вчора, 14:28
СБУ завітала з обшуком до  Бродського 
Вчора, 14:17
У Севастополь прибув підбитий корабель РФ (фото) 
Вчора, 13:59

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту