Нацполіція повідомила про стан тіл загиблих військових, переданих Росією

«Зазвичай тіла передаються в жахливому стані»

Під час ідентифікації тіл загиблих, які Росія передає в межах репатріації, нерідко трапляються випадки, коли в одному мішку знаходять останки кількох різних людей. Про це на брифінгу повідомив перший заступник керівника Національної поліції Максим Цуцкірідзе, інформує «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

«Зазвичай тіла передаються в жахливому стані. На них сильні зміни, колосальні муміфіковані, скелетовані. Це просто мішок з кістами. Непоодинокими випадками є, де ми фіксуємо, що в одному мішку з фрагментами тіл знаходяться після проведення експертиз, ми встановлюємо, що вони належать різним тілам і відповідно фіксуємо», – йдеться у заяві.

Цуцкірідзе зауважив, що саме на Нацполіцію покладено колосальне навантаження з ідентифікації останків. У цих випадках важливу роль відіграє комплексна робота: використовуються всі доступні методи, зокрема порівняльні аналізи та молекулярно-генетична експертиза, яка залишається найнадійнішим інструментом для встановлення особи загиблого. За його словами, у більшості випадків до остаточного висновку слідчі приходять саме завдяки ДНК-дослідженням, адже через стан тіл візуальна ідентифікація часто є неможливою.

Нагадаємо, 16 червня Україна повернула тіла 1245 загиблих. Репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена. Правоохоронці спільно з експертними установами МВС проводять необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

Як повідомлялося, російські терористи навмисно ускладнюють Україні ідентифікацію тіл загиблих, яких передають в рамках обміну. Про це заявив очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, передає «Главком». Зазначається, що окупанти передають разом з тілами українських захисників рештки своїх військових.

Один з переданих трупів навіть одягнений у форму зразка збройних сил Росії. При ньому був паспорт громадянина РФ, військовий квиток, талон атестата військовослужбовця №1252, виписки з наказу командира в/ч №52 від 26.12.2023, жетон з написом: «ВС России МТ-146004».

Водночас помічник президента Росії Володимир Мединський виступив із заявами, в яких звинуватив Україну у фальсифікаціях під час передачі тіл загиблих російських солдатів. Він порівняв це «з методами нацистської пропаганди».

До слова, Україні знадобиться понад рік, щоб ідентифікувати тіла загиблих українських громадян, які передала Російська Федерація.