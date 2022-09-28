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Збройні сили накрили готель з окупантами (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Збройні сили накрили готель з окупантами (відео)
На Херсонщині чергова «бавовна»
фото з соцмереж

Про втрати ворога внаслідок влучання по готелю «Колос» поки невідомо

Збройні сили України завдали удару по готелю «Колос» у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Відповідні відео вже з’явилися в мережі.

Відомо, що у готелі розміщувався штаб російських окупантів.

Про втрати ворога поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ завдали удару по готелю «Колос» у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Там розміщувався штаб російських окупантів.

Нагадаємо, триває 217-та доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

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