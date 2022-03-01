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    Події в Україні

    Під Кропивницьким лунають обстріли: ворог атакує аеродром

    Під Кропивницьким лунають обстріли: ворог атакує аеродром
    фото ЗСУ

    Аеродром Канатово під обстрілом

    Російський окупант обстрілює аеродром «Канатове» під Кропивницьким. Про це повідомила в Телеграмі голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Марія Чорна.

    «Аеродром Канатово під обстрілом», – написала вона.

    Як раніше повідомлялося, російські окупанти з ранку 1 березня завдали ракетного удару по Харкову. Зокрема одна із ракет потрапила на Майдан Свободи.

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    Теги: Росія окупанти війна #stoprussia
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    Під Кропивницьким лунають обстріли: ворог атакує аеродром