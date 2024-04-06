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Зеленський пояснив, чому не може закликати іноземні війська воювати в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Зеленський пояснив, чому не може закликати іноземні війська воювати в Україні
Еммануель Макрон запропонував кілька позицій Зеленському
фото: Офіс президента

«Я не можу сьогодні сказати: давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Бо Росія підійме хайп у світі», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не може закликати інші держави відправляти війська на війну через те, що Росія підійме хайп. Водночас підтримує тренувальні  ініціативи іноземних держав в Україні. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю телемарафону «Єдині новини».

«Якщо чесно, деталі обговорення між Макроном і партнерами я не чув. Я дуже хочу почути від Макрона. Але я хочу пояснити своє ставлення. Я не можу сьогодні сказати: давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Бо Росія підійме хайп у світі. Почне підіймати суспільства інших держав, що це не їх війна, почне розклювати єдність Європи та НАТО», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що це ризиковано для України.

«Якщо я виступлю з такою ініціативою, то Росія зробить все, аби зупинити військову допомогу для нас. У нас є громадяни інших держав, які приїжджають воювати за Україну, і ми ніколи не будемо проти того, хто хоче допомогти нам», – зауважив Володимир Зеленський.

Очільник України зазначив, що іноземні війська можуть приїхати в Україну, щоб навчати українських військових.

«Там кілька пропозицій в Еммануеля (Ред. – Макрона). Я підтримав публічно і в розмові з ним – щоб тренувати наших хлопців у нас, щоб ця місія могла приїхати з тієї чи іншої держави. Я вважаю, що це набагато швидше, ніж відправляти наші бригади, а потім вони повертаються і також тут повинні отримати бойовий досвід на цій техніці», – сказав президент.

Зеленський вважає, що в Україні потрібно побудувати ремонтні хаби.

«Друге – побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні. В деяких регіонах під землею. Ми вже деякі речі робимо і бачимо на скільки це швидше, чим відправляти свою техніку. Ми деяку техніку отримували через три місяці назад», – сказав очільник України.

Зеленський наголосив, що не відмовлятиметься від прикордонних місій: «Як ми можемо відмовлятися? Якщо вони пропонують і приїдуть, то ми тільки підтримаємо».

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Теги: росія ЗСУ війна військові Володимир Зеленський Еммануель Макрон

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