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Росіяни обстріляли Харків ракетами: є влучання й постраждалі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни обстріляли Харків ракетами: є влучання й постраждалі
Унаслідок ракетних ударів по Харкову постраждали дві людини, інформація уточнюється
фото: Depositphotos (ілюстративне)

Зафіксовані чотири влучання в кількох районах міста

У неділю, 7 квітня, російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Місто під обстрілом. Два вибухи. Є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста», – написав харківський міський голова.

За його словами, всього зафіксовано чотири «прильоти» по місту. Один ворожий снаряд поцілив у приватний будинок.

«Зафіксовані чотири влучання в кількох районах Харкова. На цю хвилину внаслідок ударів дві людини звернулися з гострою реакцією на стрес», – уточнив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що російські загарбники обстріляли з «Градів» прифронтове місто Гуляйполе Запорізької області. Троє цивільних людей загинули під завалами власного будинку. 

Також пізно ввечері 6 квітня російські окупанти вгатили балістикою по Одещині. Імовірно, ворог спрямував «Іскандер-М» на припортову інфраструктуру. Постраждала жінка.

Крім того, сьогодні після півночі окупанти вдарили по Харкову безпілотниками. Дрони пошкодили приватний будинок, троє людей дістали поранення. 

Триває 774-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. 

Теги: Харків обстріл поранення російська ракета

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