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Нічна така дронів на Харків: влада повідомила про наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нічна така дронів на Харків: влада повідомила про наслідки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Троє харків'ян дістали поранення

Сьогодні після півночі російські окупанти вдарили по Харкову безпілотниками. Дрони пошкодили приватний будинок, троє людей дістали поранення. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Глава регіону заявив, що ворог вдарив по Харкову дронами прибизно о 00:50. У результаті цього постраждав 62-річний чоловік, він отримав осколкові поранення. Крім того, 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надано медичну допомогу на місці.

Пізніше, о 01:40, окупанти вдарили «Шахедами» по Лозівському та Харківському районах. Там минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що в ніч проти 7 квітня у Харкові пролунали вибухи під час тривоги. Один із безпілотників влучив у приватний будинок, внаслідок чого виникла пожежа.

До слова, триває 774-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. 

Теги: Харків обстріл поранення дрон

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