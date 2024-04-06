Зеленський повідомив, коли закінчиться будівництво оборонних споруд в Україні

«Чим ближче до гарячих напрямків, там швидше все будується», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що будівництво оборонних споруд за кілька місяців буде закінчене на всіх напрямках. На деяких напрямках до 98% робіт уже виконано. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю телемарафону «Єдині новини».

«За пару місяців все буде здано, принаймні такі зобов’язання щодо всіх трьох ліній (Ред. – оборони). На деяких гарячих напрямках уже 92-98% виконаних робіт», – сказав Зеленський.

Президент України повідомив, що термін здачі для всіх напрямків приблизно однакові, «але чим ближче до гарячих напрямків, там швидше все будується».

Зеленський на питання, чи достатньо Україна робить для ефективної оборони, відповів: «Робимо згідно з запитом військових. Чи може це бути достатньо? Напевно, в час війни не може бути всього достатньо. Поки що недостатньо, тому й працюємо».

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що не може закликати інші держави відправляти війська на війну через те, що Росія підійме хайп. Водночас підтримує тренувальні ініціативи іноземних держав в Україні.