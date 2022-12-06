Зеленський на Донбасі та що означає бавовна в Росії. П'ять важливих новин 6 грудня 

Цього дня українці вітали своїх захисників – ЗСУ та раділи звільненим полоненим

Сьогодні, 6 грудня, українці відзначають День Збройних сил України. Також триває 286 доба війни, і надвечір ми зібрали найголовніші події дня, аби наші читачі не пропустили нічого важливого.

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Президент на Донбасі та вітання для Героїв

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський сьогодні, 6 грудня приїхав на Донбас, де зараз точаться найзапекліші бої. Він записав відеопривітання українським захисникам із міста Слов'янськ.

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Крім того, глава держави привітав військових з Днем Збройних сил України та вручив їм державні нагороди.

Як відомо, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил. Цьогоріч свято актуальне як ніколи, адже українські воїни щодня захищають нашу землю від російських окупантів.

Ще більше бавовни у сусудів-агресорів

У вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Крім того, у ніч на 6 грудня, в Брянській області Росії (за 80 км від кордону з Україною) безпілотники атакували комбінат «Слава».

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Британська розвідка вважає, що вибухи на російських аеродромах під Рязанню та в Енгельсі можуть бути оцінені, як одні з найбільших стратегічно значущих провалів оборони армії Росії з моменту вторгнення в Україну.

Черговий «сюрприз» від друга Путіна і реакція Єврокомісії

Влада Угорщини не підтримала виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги Євросоюзу в 2023 році. Натомість політичне рішення, яке дозволить виділити Україні €18 млрд макрофінансової допомоги, буде знайдено найближчим часом для того, щоб кошти починали надходити вже в січні 2023 року. Про це заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

«ЄС має продемонструвати єдність і солідарність і стримати обіцянки, дані Україні», – наголосив він.

Україна отримає танки стандартів НАТО та бойові літаки – Резніков

Перемовини, які Україна веде з партнерами, це не просто політичні перемовини, а й технологічні, логістичні, сказав міністр оборони України Олексій Резніков. Крім того, новини про бавовну на російських аеродромах стратегічної авіації та майстерність українських сил протиповітряної оборони дуже підбадьорюють наших партнерів на іншому березі Атлантики та надихають на постачання нам нових видів озброєння.

Обмін полоненими та додому повернулися полеглі Герої

У День ЗСУ відбувся черговий успішний обмін полоненими. Додому повертаються 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

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Крім того, сьогодні, 6 грудня, відбулася чергова передача тіл полеглих українських героїв. В Україну повернули 49 загиблих.

Як відомо, працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247 або ж можна повідомити про зниклих особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber та Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, триває 286-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на веденні наступу. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, веде розвідку.