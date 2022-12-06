Ломаченко привітав українських військових з Днем ЗСУ (фото)

Василь Ломаченко підписав фото російською мовою

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко (17 перемог, 2 поразки, 11 нокаутів) привітав з днем Збройних сил України. Пост з привітанням боксера з'явився в соцмережі Василя Ломаченка.

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«Зі святом! Ангела оберігача! З Богом!» – написав Ломаченко.

Також він запостив картинку, на якій зображені українські військові та підпис російською «З днем Збройних сил України».

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Нагадаємо, 9 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.

Також раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її «Голубом миру» у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.

Як відомо, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, відмовившись від титульного бою в ринзі. Водночас атлет публічно не засудив дії РФ.