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Україна повернула тіла 49 полеглих захисників

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Україна повернула тіла 49 полеглих захисників
фото з відкритих джерел

Рідні загиблих військових зможуть гідно попрощатися з ними

Сьогодні, 6 грудня, відбулася чергова передача тіл полеглих українських героїв. В Україну повернули 49 загиблих, повідомили в пресцентрі Мінреінтеграції.

«Зараз спільно з силовими структурами робимо все можливе, щоб повернути якомога більше тіл. Постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де ймовірно знаходяться загиблі бійці. Дякую кожному, хто долучається до цих надскладних процесів, адже для рідних наших захисників гідно попрощатися з ними – справа честі!» – наголосив міністр Олег Котенко.

Україні вже вдалося повернути додому тіла 827 захисників, які віддали своє життя за Україну.

Нагадуємо, працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247 або ж можна повідомити про зниклих особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber та Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Раніше повідомлялося, що наприкінці листопада Україна повернула тіла ще 33 полеглих захисників

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Теги: війна військові

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