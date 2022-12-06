«Відстоюють правду і майбутнє». Зеленський у День ЗСУ опублікував зворушливе відео 

Сьогодні українці вітають тих, завдяки кому починається кожен наш день

Глава держави подякував захисникам за щоденну звитягу

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 грудня, коли в Україні відзначають День Збройних Сил, опублікував зворушливі відеокадри українських воїнів. Глава держави наголосив, що наші Збройні Сили захищають рідну землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих.

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«Борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Відстоюють правду, а тому й майбутнє України», – йдеться у відеоповідомленні.

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Нагадаємо, також Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний 6 грудня привітав українську армію із Днем Збройних сил України. Він розповів, що найперші думки, які навідують його цього дня – передусім про полеглих побратимів і посестер та про їхні сімʼї.

Як відомо, 6 грудня відзначаємо День Збройних сил України. Цьогоріч свято актуальне як ніколи, адже українські воїни щодня захищають нашу землю від російських окупантів.

А тим часом триває 286 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на тимчасово захоплених та окупованих територіях України. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступ, активно застосовувати авіацію для підтримки дій своїх наземних угруповань.