Посол США шокувала мережу своєю реакцією на смертельний удар по Кривому Рогу
Допис Брінк викликав обурення серед користувачів мережі
Російські війська вчергове атакували Кривий Ріг балістичною ракетою. На цей час відомо про понад десяток загиблих та поранених. Як інформує «Главком», Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на трагедію в Кривому Розі.
У соціальній мережі Х вона опублікувала допис, у якому зазначила, що саме через жахливі наслідки удару, ця війна має закінчитись. Однак у своєму повідомленні, вона не згадала, хто саме запустив ракету по місту.
«Жахає те, що сьогодні ввечері балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі. Понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них 6 дітей. Ось чому ця війна має завершитися», – вона.
Допис Брінк викликав обурення серед користувачів мережі. До обговорення долучились як українці, так й іноземці.
«Якщо ви не можете написати хто це зробив, ви стаєте співучасником вбивств українських дітей», – написав один з користувачів.
Російські війська вчергове атакували Кривий Ріг ракетою. На цей час відомо про понад десяток загиблих та поранених. Зазначається, що у Кривому Розі загинуло як мінімум 16 людей, з них шестеро – діти. Від ворожого удару постраждали понад 60 людей.
Того ж дня ввечері росіяни запустили дрони по Кривому Рогу. Внаслідок атаки «шахедів» загинула літня жінка. Вона згоріла у приватному будинку, куди влучив «шахед». Відомо про п'ятьох поранених.
Також в одному з районів міста через удар перебиті рейки та контактна мережа, не ходитимуть декілька трамваїв. У двох місцях рятувальники ще боряться з полум'ям.
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