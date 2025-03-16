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Євген Істребін Системний аналітик

Економіка Росії. Ситуація справді погана

glavcom.ua
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Це сенсація!

Залишки на рахунках казначейства РФ почали стрімко скорочуватися. Вони впали нижче минулого року. Причиною такого сильного падіння став дефіцит бюджету останні три місяці.

  • У грудні 2024 дефіцит бюджету був понад 3 трлн. руб.
  • У січні 2025 – 1,8 трлн. руб.
  • У лютому 2025 – 1 трлн. руб.

Причинами дефіциту стали значне збільшення витрат на тлі скорочення доходів.

Доходи:

  • грудень 2024: +28% р/р
  • січень 2025: +11% р/р
  • лютий 2025: +2%

Витрати:

  • грудень 2024: +27% р/р
  • січень 2025: +74% р/р/р
  • лютий 2025: +1% р/р/р

Наслідком стало падіння залишків на кор.рахунках з 12 трлн у середині грудня, до 5 трлн.руб до 26 лютого.

Економіка Росії. Ситуація справді погана фото 1
Економіка Росії. Ситуація справді погана фото 2

Найпрекрасніше, що в березні очікується прискорення падіння доходів з огляду на те, що ціна нафти сорту Brent уже два тижні тримається на рівні $70, що приблизно на $5 нижче за середню ціну попереднього місяця. А також різке зміцнення рубля до курсу 85 на закриття біржі 14 лютого, що зі свого боку призведе до падіння як нафтових доходів, так і ненафтових (податки на імпорт).

Ситуація для РФ дійсно погана. Способів виходу небагато. Збільшення внутрішнього держборгу вони з початку року проводять дуже активно. Так, на останніх аукціонах з розміщення облігацій федеральної позики виручка становила 200-250 млрд руб. на тиждень, що вище середнього. План розміщень на 1 квартал вони достроково виконали цього тижня. Залишаються погані і дуже погані рішення. А саме три:

  1. Урізання витрат.
  2. Вилучення коштів з Фонду національного добробуту (ліквідних активів на 1 березня було всього 3,4 трлн. руб).
  3. Девальвація рубля.

Є ще деякі негативні фактори, які можуть реалізуватися тією чи іншою мірою, а деякі вже реалізуються. По-цьому ці результати дуже навіть оптимістично виглядають для нас, і дуже погано для них.

Тримаємо кулачки!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія економіка фінанси

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