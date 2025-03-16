Економіка Росії. Ситуація справді погана
Це сенсація!
Залишки на рахунках казначейства РФ почали стрімко скорочуватися. Вони впали нижче минулого року. Причиною такого сильного падіння став дефіцит бюджету останні три місяці.
- У грудні 2024 дефіцит бюджету був понад 3 трлн. руб.
- У січні 2025 – 1,8 трлн. руб.
- У лютому 2025 – 1 трлн. руб.
Причинами дефіциту стали значне збільшення витрат на тлі скорочення доходів.
Доходи:
- грудень 2024: +28% р/р
- січень 2025: +11% р/р
- лютий 2025: +2%
Витрати:
- грудень 2024: +27% р/р
- січень 2025: +74% р/р/р
- лютий 2025: +1% р/р/р
Наслідком стало падіння залишків на кор.рахунках з 12 трлн у середині грудня, до 5 трлн.руб до 26 лютого.
Найпрекрасніше, що в березні очікується прискорення падіння доходів з огляду на те, що ціна нафти сорту Brent уже два тижні тримається на рівні $70, що приблизно на $5 нижче за середню ціну попереднього місяця. А також різке зміцнення рубля до курсу 85 на закриття біржі 14 лютого, що зі свого боку призведе до падіння як нафтових доходів, так і ненафтових (податки на імпорт).
Ситуація для РФ дійсно погана. Способів виходу небагато. Збільшення внутрішнього держборгу вони з початку року проводять дуже активно. Так, на останніх аукціонах з розміщення облігацій федеральної позики виручка становила 200-250 млрд руб. на тиждень, що вище середнього. План розміщень на 1 квартал вони достроково виконали цього тижня. Залишаються погані і дуже погані рішення. А саме три:
- Урізання витрат.
- Вилучення коштів з Фонду національного добробуту (ліквідних активів на 1 березня було всього 3,4 трлн. руб).
- Девальвація рубля.
Є ще деякі негативні фактори, які можуть реалізуватися тією чи іншою мірою, а деякі вже реалізуються. По-цьому ці результати дуже навіть оптимістично виглядають для нас, і дуже погано для них.
Тримаємо кулачки!
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