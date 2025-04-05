З’явилися фото дев’яти загиблих після атаки на Кривий Ріг дітей

Наразі у лікарнях залишаються 37 осіб, серед яких п’ятеро дітей

Наймолодшому малюку було три роки, найстаршому – 17

Кількість постраждалих через вчорашню атаку Росії на Кривий Ріг зросла до 74. Серед них є діти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

За останніми даними, кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 74. Люди отримали поранення різного ступеня тяжкості, дехто з них знаходиться на стаціонарному лікуванні.

Наразі у лікарнях залишаються 37 осіб, серед яких п’ятеро дітей.

Тим часом, паблік «Свої. Новини Кривого Рогу» опублікував фото дев’яти загиблих у результаті ракетної атаки дітей. Наймолодшому малюку було три роки, найстаршому – 17.

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Раніше поліція показала моторошне відео перших хвилин після удару по Кривому Розі.

Як відомо, росіяни ввечері випустили балістичну ракету по житловому кварталу Кривого Рогу. У наслідок атаки відомо про 18 загиблих, серед яких дев'ять дітей.

За повідомленням Сергія Лисака, наразі у лікарнях залишаються 38 постраждалих.

У Кривому Розі 7,8 та 9 квітня будуть оголошені Дні жалоби за загиблими.

Нагадаємо, У Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи на всіх місцях ворожих атак. Зруйновано щонайменше п'ять багатоквартирних будинків, заклади освіти та громадського харчування, понад 30 автомобілів. ​