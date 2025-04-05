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Каллас про атаку на Кривий Ріг: Росія «не зацікавлена в мирі»

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Каллас про атаку на Кривий Ріг: Росія «не зацікавлена в мирі»
Містяни приносять квіти на місце удару у Кривому Розі
фото: Сергій Лисак

Кая Каллас після нападу Росії на рідне місто Зеленського: Росія «не зацікавлена в мирі»

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас заявила, що Росія «не зацікавлена в мирі» після російської атаки балістичною ракетою на Кривий Ріг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Каллас.

«Трагічні та нелюдські картини, що надходять із Кривого Рогу. Ще одна нерозсудлива російська атака на густонаселений житловий район», – йдеться у повідомленні Калласа у соцмережах.

«Росія продовжує нищити Україну, вона не зацікавлена в мирі», - наголосила Каллас.
«Росія продовжує нищити Україну, вона не зацікавлена в мирі», - наголосила Каллас.
скріншот

«Росія продовжує нищити Україну, вона не зацікавлена ​​в мирі», - наголосила Каллас.

Як відомо, у Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи: 18 людей загинули. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи на всіх місцях ворожих атак.

​4 квітня російські війська завдали балістичного ракетного удару по житловому району Кривого Рогу. Внаслідок ворожого удару загинули 18 осіб, серед яких дев'ять дітей. Поранено понад 60 людей, включно з дітьми.

Зруйновано щонайменше п'ять багатоквартирних будинків, заклади освіти та громадського харчування, понад 30 автомобілів. ​

 

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Теги: Кая Каллас Кривий Ріг

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