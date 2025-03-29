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Росіяни обстріляли Кривий Ріг: в місті пожежа

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Росіяни обстріляли Кривий Ріг: в місті пожежа
Наразі офіційно деталі атаки не розголошуються
фото: скріншот з відео

Окупанти обстріляли Кривий Ріг з балістики

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

«Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика», – написав він.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, за попередньою інформацією є постраждалі. У наслідок удару в місті пожежа. Удар прийшовся на житлову забудову.

 

Наразі офіційно деталі атаки не розголошуються.

Нагадаємо, у Дніпрі всю ніч йшла ліквідація наслідків масованої атаки «шахедами». Пожежі, що виникли, приборкані. Зокрема, загасили вогонь й на території «Бартоломео». 

Внаслідок атаки постраждала 21 людина. Наймолодшим серед них – 19 років. Найстаршому –74. У лікарнях залишаються 13 потерпілих.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вогнем знищені чотири приватні будинки, ще щонайменше десять пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Потрощені десятки автомобілей, є знищені мотоцикли. 

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Теги: Кривий Ріг ракетна атака

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