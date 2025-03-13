У Калузькій області дрони уразили завод з виробництва безпілотників – ЗМІ

Росіяни замаскували виробництво безпілотників під завод з виготовлення бетону

Дрони Головного управління розвідки уразили замасковане виробництво безпілотників в Калузькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Зазначається, що далекобійні ударні дрони Головного управління розвідки завдали ударів по місцю виробництва безпілотників в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області. Виробничі лінії для збірки безпілотників були розміщені в цехах заводу «Калузький газобетон».

Після атаки на території заводу почалася сильна пожежа.

Нагадаємо, вночі безпілотники атакували російські міста. Калуга, Саратов та Волгоград оголосили загрозу атаки дронів, що призвело до запровадження тимчасових обмежень у місцевих аеропортах.

Тим часом в мережі зʼявилося відео з моментом удару безпілотника по одному з обʼєктів. Згідно з повідомленнями, дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

💥На Саратовщині гучно. Повне відео



Дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. pic.twitter.com/gpRkjZLjOW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 13, 2025

Раніше Міністерство оборони РФ заявило, що російська ППО нібито перехопила і знищила 77 українських безпілотників.

До слова, у столиці Російської Федерації загорілася теплоелектроцентраль. Попередньо, займання почалося під дахом будівлі. Однак рятувальники досі не можуть розпочати гасіння пожежі, оскільки їх не пускають на територію режимного об'єкта.