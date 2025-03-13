Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Калузькій області дрони уразили завод з виробництва безпілотників – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Калузькій області дрони уразили завод з виробництва безпілотників – ЗМІ
Дрони Головного управління розвідки атакували місце виробництва безпілотників в селищі Обухово
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни замаскували виробництво безпілотників під завод з виготовлення бетону

Дрони Головного управління розвідки уразили замасковане виробництво безпілотників в Калузькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Зазначається, що далекобійні ударні дрони Головного управління розвідки завдали ударів по місцю виробництва безпілотників в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області. Виробничі лінії для збірки безпілотників були розміщені в цехах заводу «Калузький газобетон».

Після атаки на території заводу почалася сильна пожежа.

Нагадаємо, вночі безпілотники атакували російські міста. Калуга, Саратов та Волгоград оголосили загрозу атаки дронів, що призвело до запровадження тимчасових обмежень у місцевих аеропортах.

Тим часом в мережі зʼявилося відео з моментом удару безпілотника по одному з обʼєктів. Згідно з повідомленнями, дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Раніше Міністерство оборони РФ заявило, що російська ППО нібито перехопила і знищила 77 українських безпілотників.

До слова, у столиці Російської Федерації загорілася теплоелектроцентраль. Попередньо, займання почалося під дахом будівлі. Однак рятувальники досі не можуть розпочати гасіння пожежі, оскільки їх не пускають на територію режимного об'єкта.

Читайте також:

Теги: дрон безпілотник росія завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сирський повідомив про ситуацію на Курщині
Сирський повідомив про ситуацію на Курщині
Вчора, 21:33
Мер столиці Росії Сергєй Собянін повідомив про знищення безпілотників
Рязань та Підмосков'я атаковано дронами
11 березня, 04:53
Едгарс Рінкевичс вказав на зростаючу стурбованість серед громадян Європи через ризики безпеки
Президент Латвії закликав Європу готуватися до війни
9 березня, 15:49
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ викрила «крота» у Державному космічному агентстві
8 березня, 12:15
Рятувальна операція триває
РФ вдарила безпілотником по цивільному підприємству в Богодухові: є загиблі
8 березня, 08:28
Латвійський Сейм прагне зменшити загрозу національній безпеці
Латвія заборонить держслужбовцям відвідувати Росію та Білорусь
5 березня, 17:44
Мережко зазначає, що гарантії безпеки Україні можуть бути надані окремим одностороннім актом
Новий «Мінськ»? Соратник Зеленського розповів, на що може бути схожа потенційна мирна угода
28 лютого, 06:59
Наслідки атаки дронів у Бориспільському районі
Атака шахедів на Київщину: з’явилися фото наслідків
22 лютого, 08:33
Ворог окупував село у Донецькій області
Росія окупувала населений пункт Донецької області
17 лютого, 10:31

Політика

У Калузькій області дрони уразили завод з виробництва безпілотників – ЗМІ
У Калузькій області дрони уразили завод з виробництва безпілотників – ЗМІ
Міноборони РФ заявило про захоплення Суджі
Міноборони РФ заявило про захоплення Суджі
У Москві горить ТЕЦ (відео)
У Москві горить ТЕЦ (відео)
Глава Міноборони Польщі заявив, що пройде військову підготовку
Глава Міноборони Польщі заявив, що пройде військову підготовку
Яку роль може відіграти Туреччина у гарантіях безпеки для України? Дані Reuters
Яку роль може відіграти Туреччина у гарантіях безпеки для України? Дані Reuters
Ключовий регіон газотранспортної системи РФ. Названо цілі України в Саратовській області
Ключовий регіон газотранспортної системи РФ. Названо цілі України в Саратовській області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 березня 2025
30K
Колишній начальник штабу «Азова» Кротевич виступив проти перемир’я
16K
Нова умова Путіна для припинення вогню: Bloomberg розкрило подробиці
12K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон планував ліквідацію Порошенка? Нові деталі справи
5519
«Майже пожиттєво»: Саакашвілі оцінив вирок суду

Новини

13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
Вчора, 23:44
Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
Вчора, 20:47
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 19:42
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
11 березня, 20:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua