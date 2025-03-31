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Олена Зеленська запатентувала нову торговельну марку

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Олена Зеленська запатентувала нову торговельну марку
Назва і логотип торгівельної марки Олени Зеленської повністю перегукуються із назвою міжнародного заходу «Саміт перших леді та джентльменів», заснованою дружиною президента
фото: summitflg.org

Перша леді України відобразила інформацію у щорічній декларації свого чоловіка і президента Володимира Зеленського

У 2024 році дружина президента України Олена Зеленська запатентувала торговельну марку з номером свідоцтва 343715. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Олена Зеленська запатентувала нову торговельну марку фото 1
дані: реєстр декларацій

Як вдалося дізнатися «Главкому» за допомогою Державного реєстру торговельних марок та інших джерел, торговельна марка містить логотип і напис українською та англійською мовами «Саміт Перших Леді та Джентельменів».

Олена Зеленська запатентувала нову торговельну марку фото 2
витяг із Державного реєстру торговельних марок та інших джерел

Заявку на реєстрацію Олена Зеленська подала ще 31 травня 2022 року. І лише 14 лютого 2024 року було зареєстровано вказану торговельну марку.

Всього президентська сім’я задекларувала 82 торговельні марки.

Як відомо, Саміт перших леді та джентльменів – це щорічна міжнародна подія, яку у 2021 році ініціювала перша леді України Олена Зеленська. Згодом Саміт переріс у глобальну платформу, що діє постійно.

Глобальна платформа Саміту перших леді та джентльменів – це спільнота, яка об’єднує подружжя перших осіб країн, котрі прагнуть використовувати свій вплив для подолання викликів світового масштабу.

Завдяки Саміту, який відбувся 2022 року, вдалося зібрати понад $6 млн на 92 автомобілів швидкої допомоги. У 2023 році на полях заходу започатковано унікальне медичне партнерство, у межах якого українські та закордонні лікарні підписали вже 48 меморандумів про співпрацю.

У вересні 2024 року відбувся четвертий Саміт перших леді та джентльменів. Під час заходу присутні обговорили безпеку дітей у межах п’яти панелей: «Безпека дітей під час війни», «Безпека дітей у родині», «Безпека дітей у школі», «Безпека дітей у кіберпросторі», «Безпечне довкілля для дітей».

Як повідомляв «Главком», 30 березня президент Володимир Зеленський подав електронну декларацію за 2024 рік. Згідно з нею, доходи глави держави та членів його сім’ї склали 15 286 193 грн, зокрема дохід від погашення облігації внутрішніх державних позик – 8 585 532 грн.

Доходи родини Володимира Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 700  661 грн.

Як зазначили в Офісі президента, збільшення доходів родини Зеленського порівняно з попереднім роком відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів.

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Теги: декларація Володимир Зеленський президент Олена Зеленська

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