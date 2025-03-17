Зеленський підписав закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Президент підписав закон про направлення підрозділів ЗСУ за кордон у період воєнного стану

У період воєнного стану з’єднання, військові частини та підрозділи ЗСУ можуть направлятися за кордон

Сьогодні, 17 березня, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає можливість направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Зазначається, що у період воєнного стану з’єднання, військові частини та підрозділи ЗСУ можуть направлятися за кордон для забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету й територіальної цілісності України, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

«Закон був доопрацьований з урахуванням пропозицій президента України, які уточнюють процедуру ухвалення рішень про направлення підрозділів ЗСУ за кордон, деталізують порядок їх перебування за межами держави та забезпечують відповідність акту нормам міжнародного права», – йдеться у заяві.

До слова, 16 березня Володимир Зеленський указом призначив генерал-майора Андрія Гнатова на посаду начальника Генерального штабу ЗСУ.

«Із метою покращення якості управління військами, указом Президента України - Верховного Головнокомандувача на посаду начальника Генерального штабу Збройних Сил України призначений генерал-майор Андрій Гнатов, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗС України. Перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами», – сказано у повідомленні Генштабу.