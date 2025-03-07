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Зеленський створив військову адміністрацію на Дніпропетровщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський створив військову адміністрацію на Дніпропетровщині
Кого президент призначить керувати новоствореною СВА поки що невідомо
фото: president.gov.ua/Офіс президента

У Дніпропетровській області зʼявиться Новопавлівська сільська військова адміністрація

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 березня, утворив Новопавлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №156/2025.

«Генеральному штабу Збройних сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті першій цього указу», – йдеться в документі.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Військова адміністрація – це орган влади, який створюється у період воєнного стану для управління територією або певними об’єктами. Вона може діяти на рівні областей, районів, міст чи окремих населених пунктів.

Основні функції військової адміністрації:

  • забезпечення правопорядку та громадської безпеки;
  • організація оборони та взаємодія з військовими підрозділами;
  • контроль за критичною інфраструктурою (енергетика, транспорт, зв’язок тощо);
  • регулювання економічної діяльності у межах воєнного стану;
  • евакуація населення та координація гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський створив Вараську міську військову адміністрацію в Рівненській області.

Як повідомлялося, український уряд хоче створити в тимчасово окупованому Криму і Севастополі військові адміністрації.

До слова, у прикордонні Сумщини продовжуються складні бої. Сили оборони завдають значних втрат росіянам.

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Теги: війна президент Володимир Зеленський Дніпропетровщина

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