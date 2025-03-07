Зеленський створив військову адміністрацію на Дніпропетровщині
У Дніпропетровській області зʼявиться Новопавлівська сільська військова адміністрація
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 березня, утворив Новопавлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №156/2025.
«Генеральному штабу Збройних сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті першій цього указу», – йдеться в документі.
Указ набуває чинності з дня його опублікування.
Основні функції військової адміністрації:
- забезпечення правопорядку та громадської безпеки;
- організація оборони та взаємодія з військовими підрозділами;
- контроль за критичною інфраструктурою (енергетика, транспорт, зв’язок тощо);
- регулювання економічної діяльності у межах воєнного стану;
- евакуація населення та координація гуманітарної допомоги.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський створив Вараську міську військову адміністрацію в Рівненській області.
Як повідомлялося, український уряд хоче створити в тимчасово окупованому Криму і Севастополі військові адміністрації.
До слова, у прикордонні Сумщини продовжуються складні бої. Сили оборони завдають значних втрат росіянам.
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