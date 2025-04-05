Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 72

До 72 зросла кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу

Наразі у лікарнях залишаються 38 постраждалих

Кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу зросла до 72, із них 17 перебувають у важкому стані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

«До 72 зросла кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу. Майже половина потерпілих госпіталізовані, 17 – у важкому стані», – написав Лисак.

Як зазначив очільник ОВА, поруч із госпіталізованими постійно перебувають медики, які борються заради порятунку їхніх життів.

«Всі містяни, які отримали травми через атаку на місто БпЛА, на амбулаторному лікуванні», – зазначив Лисак.

Як відомо, росіяни ввечері випустили балістичну ракету по житловому кварталу Кривого Рогу. У наслідок атаки відомо про 18 загиблих, серед яких дев'ять дітей.

За повідомленням Сергія Лисака, наразі у лікарнях залишаються 38 постраждалих.

У Кривому Розі 7,8 та 9 квітня будуть оголошені Дні жалоби за загиблими.

Нагадаємо, У Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи на всіх місцях ворожих атак. Зруйновано щонайменше п'ять багатоквартирних будинків, заклади освіти та громадського харчування, понад 30 автомобілів. ​