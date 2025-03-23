У Ер-Ріяді розпочалась зустріч української та американської делегацій

Делегації працюватимуть «над низкою складних технічних питань»

У столиці Саудівській Аравії Ер-Ріяді стартувала зустріч української та американської делегацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова.

«Виконуємо завдання президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки», – зазначив очільник Міноборони.

За його словами, на столі, зокрема, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури.

Делегації працюватимуть «над низкою складних технічних питань». У складі української команди фахівці з енергетики, а також військові представники морського та повітряного складників.

Раніше президент Володимир Зеленський розповідав, що спочатку США зустрінуться з Україною, а потім – із Росією, але ці зустрічі відбуватимуться паралельно, і під час них ітиметься про одну й ту саму тему.

Нагадаємо, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Київ порушив перемир'я з Росією, яке раніше було запропоноване президентом США Дональдом Трампом.

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Раніше «Главком» повідомляв, що спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.