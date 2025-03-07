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«Купив» трьох дітей, щоб виїхати з України: прикордонники затримали 25-річного жителя Харківщини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Купив» трьох дітей, щоб виїхати з України: прикордонники затримали 25-річного жителя Харківщини
Протягом лютого 2025 року кількість спроб незаконного перетину кордону значно знизилася порівняно із січнем
фото: ДПСУ

Чоловік визнав, що дітей у нього немає, а фальшиві свідоцтва він придбав через анонімний месенджер у соцмережі за $6 тис.

Прикордонники в пункті пропуску «Могилів-Подільський» викрили 25-річного жителя Харківщини, який спробував перетнути державний кордон, видаючи себе за багатодітного батька. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зазначається, що для підтвердження свого права на виїзд чоловік надав прикордонникам свідоцтва про народження трьох дітей, нібито видані в Німеччині. Згідно з документами, двійнятам мало бути майже три роки, а третій дитині – один рік.

«Однак під час перевірки з’ясувалося, що документи не відповідають встановленим зразкам. Чоловік визнав, що дітей у нього немає, а фальшиві свідоцтва він придбав через анонімний месенджер у соцмережі за $6 тис.», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом лютого 2025 року кількість спроб незаконного перетину кордону значно знизилася порівняно із січнем, а в порівнянні з липнем 2024 року – приблизно на 50%.

Основними напрямками незаконних перетинів залишаються кордон з Румунією та Молдовою. Особи на пропускних пунктах використовують підроблені документи або сфальшовані підстави для виїзду. 

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Теги: Держприкордонслужба кордон війна мобілізація діти

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