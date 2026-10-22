«Я досі вірю, що добро перемагає». Зеленський розповів про свій стан

Президент зізнався, що попри всі труднощі війни намагається зберігати оптимізм

Президент України Володимир Зеленський відверто розповів про свій емоційний стан під час повномасштабної війни. Глава держави зізнався, що йому важко, однак він продовжує зберігати оптимізм і віру в перемогу добра. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Зеленського в подкасті The Diary Of A CEO.

«Як я почуваюся? Важко, але з розумінням складної реальності та з оптимізмом, тому що я досі вірю, що добро перемагає», – сказав президент.

За словами Зеленського, навіть у найскладніших обставинах людина потребує надії. Водночас він визнав, що війна може завдати настільки сильного болю, що люди почуваються внутрішньо зламаними. Особливо це стосується родин, які втратили близьких.

«Без надії жити не можна. Я розумію, що іноді всередині, знаєте, можна бути повністю зламаним, особливо під час війни, особливо родинам, які, знаєте, втрачають когось близького в родині – дитину, не дай Боже, або дружину, чоловіка, матір. Це просто внутрішній надлом. Це дуже важко, і їм набагато важче. Я вважаю, що набагато важче, ніж мені з усіма цими випробуваннями», – зазначив глава держави.

Під час інтерв'ю на столі були розкладені фотографії, серед яких Зеленський помітив світлину, де він тримає дитячу іграшку на місці ракетного удару по дитячому майданчику. Президент пригадав обставини трагедії та розповів, що ракета влучила настільки швидко, що сигнал повітряної тривоги не зміг попередити людей про небезпеку.

скриншот із відео

скриншот із відео

«Це просто жахлива історія. Це було... це коли ракета влучила в дитячий майданчик, і швидкість ракети була такою, що сирена взагалі не допомогла. Тож це було питання секунд: ракета вдарила, і загинули діти – переважно там загинули діти – і дорослі, просто перехожі», – розповів Зеленський.

Президент також згадав подружжя, яке загинуло лише тому, що проходило повз місце удару. За його словами, деякі батьки стали свідками загибелі власних дітей, спостерігаючи за подіями з вікон будинків.

«Пара, я пам'ятаю, вони просто гуляли, проходили повз, і через те, що вони проходили повз, вони загинули. Батьки, знаєте, прямо з цього боку теж будинки, і батьки там... деякі з них бачили це через вікно. Ви розумієте, як це – бачити з вікна, як твою дитину просто розриває на частини», – сказав глава держави.

Зеленський пояснив, що після трагедій люди традиційно приносять квіти на згадку про загиблих дорослих та іграшки для вшанування пам'яті дітей. Саме тому на фотографії він тримав дитячу іграшку.

«Під час такої трагедії є традиція приносити квіти для дорослих та іграшки для дітей. Я їздив туди. Це біль. Я скажу ще раз: мій біль не становить і 10% від того болю, який відчувають батьки», – наголосив президент.

Глава держави додав, що особливо важко усвідомлювати загибель дітей, які навіть не встигли побачити мирного життя. «Це страшно, просто страшно – ракета, яка обірвала життя дитини, що ще нічого не бачила. Уявіть, до речі, адже серед загиблих дуже багато дітей, які взагалі ніколи не жили в мирний час», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що передача Росії українських міст на Донеччині може відкрити окупантам шлях до Дніпропетровської області. За його словами, під загрозою опиняться Павлоград і Дніпро, адже українські міста на Донбасі є частиною потужно укріпленої оборони. Глава держави також наголосив на важливості збереження промислових центрів України, зокрема Кривого Рогу та Нікополя.