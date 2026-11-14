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Зеленський повідомив результати європейського турне: амуніція до F-16, гроші та енергетичний пакет

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський повідомив результати європейського турне: амуніція до F-16, гроші та енергетичний пакет
Європа допоможе Україні пройти важку зиму та постачатиме озброєння ЗСУ
фото: AP

Данія надала Україні пакет підтримки на €645 млн

Україна домовилася з партнерами про військову та енергетичну підтримку, а також розпочала роботу над альтернативами супутникового зв’язку Starlink. Серед ключових домовленостей – забезпечення боєприпасами для винищувачів F-16, фінансування виробництва дронів і допомога українським містам узимку Президент Володимир Зеленський розповів про результати візитів до Данії та Ірландії під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Зокрема, Данія надала Україні пакет підтримки на €645 млн. Він передбачає постачання 20-мм боєприпасів для винищувачів F-16, які використовують для збиття реактивних «шахедів», близько €200 млн на виробництво дронів, кошти на спільне виробництво озброєння та окрему енергетичну допомогу для Херсонщини.

За словами Зеленського, Україна також потребує 800 тис. боєприпасів для F-16 – цього обсягу має вистачити на пів року. Під час переговорів у Данії сторони домовилися, що данська сторона вирішуватиме це питання.

Окремо президент провів зустріч із лідерами країн формату Nordic Five. Партнери підтвердили готовність підтримувати Україну наступного року. Серед тем переговорів були зимова допомога, посилення протиповітряної оборони та розвиток української антибалістичної програми FREYJA.

Зеленський повідомив, що данський радар став першим компонентом програми, який уже готовий з боку партнерів. Українські розробники зі свого боку підготували пускову установку та ракету. Інші елементи системи залежать від допомоги союзників. Також президент наголосив на потребі збільшити внески партнерів до програми PURL, для якої наразі бракує фінансування.

Ще одним питанням переговорів стала супутникова комунікація. Україна вже працює над кількома варіантами зв'язку разом із Францією, Норвегією, Данією та Фінляндією. До співпраці має долучитися Німеччина. Водночас Зеленський зауважив, що пошук альтернативи Starlink – тривалий процес.

Крім того, Україна звернулася до європейських партнерів із проханням надати частину запасів ракет для систем протиповітряної оборони PAC-2 та PAC-3. Київ також просить більше винищувачів F-16. За словами президента, Україні потрібно у 2,5 раза більше літаків одночасно в небі, ніж вона використовує зараз. Частина наявних винищувачів постійно перебуває на ремонті та оновленні через їхній вік.

Окремий блок переговорів стосувався підготовки українських міст до зими. Кабінет міністрів сформував потреби Києва, Дніпра, Харкова, Херсона та Запоріжжя у дизельному пальному, бензині, генераторах та автобусах. Останні можуть знадобитися, якщо через перебої з електроенергією доведеться обмежити роботу електротранспорту.

Зеленський очікує, що ці потреби вдасться закрити під час наступного засідання «Рамштайну» та зустрічі Коаліції охочих у Берліні 19 листопада.

Також президент домовився з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про співпрацю українського Кабміну з європейським офісом, який координує реагування на стихійні лиха та катастрофи. Такий механізм, за словами Зеленського, може бути корисним Україні під час масштабних блекаутів та для залучення необхідної допомоги.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський виступив перед депутатами данського парламенту Фолькетингу. Він став першим іноземним главою держави, який виступив із трибуни головної зали парламенту Данії.

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Теги: Володимир Зеленський війна переговори Starlink

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