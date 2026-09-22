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Росія атакувала Жмеринку: частина міста залишилася без світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія атакувала Жмеринку: частина міста залишилася без світла
За попередніми даними, унаслідок атаки обійшлося без жертв
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

На місці атаки працюють усі відповідні служби

У Жмеринці Вінницької області внаслідок російської атаки зафіксовано влучання. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Жмеринки Вадим Кожуховський, передає «Главком».

«Унаслідок ворожої атаки у Жмеринці зафіксовано влучання. Наразі знеструмлена частина міста та населених пунктів поблизу Жмеринки. Попередньо без жертв. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Кожуховський додав: «Прошу не публікувати фото та відео з місця влучання, не поширювати інформацію про його точне місце та наслідки. Не допомагаймо ворогу».

Нагадаємо, 22 вересня російська терористична армія атакувала Київ. В Оболонському районі зафіксовано влучання в резервуари з пальним. Також внаслідок атаки постраждали люди.

Також уранці 22 вересня внаслідок чергової ворожої атаки у Голосіївському районі столиці сталася пожежа.

До слова, над Житомиром після чергової атаки Росії здійнявся густий стовп чорного диму. Внаслідок удару зафіксовано влучання по одному з підприємств з іноземними інвестиціями у Житомирській громаді.

Як повідомлялося, унаслідок удару Росії загорілися складські приміщення в Одеській області. Фахівці ДСНС провели заміри повітря. Вміст небезпечних хімічних речовин унаслідок задимлення – у межах норми, загрози для населення немає.

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Теги: війна Вінниччина

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