ЗСУ показали перші кадри операції «Вівальді»

Українські військові дезінформували противника щодо напрямку дій, зачистили від російської інфільтрації 75 кв. км. та деокупували ще 10 кв. км. території

Українські військові оприлюднили перші кадри операції «Вівальді», зняті безпосередньо її учасниками на камери GoPro. Під час операції Силам оборони вдалося дезінформувати російські війська щодо напрямку майбутніх дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Третій армійський корпус.

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На оприлюднених кадрах показано роботу українських військовослужбовців під час виконання бойових завдань. Однією зі складових операції стала дезінформація противника, завдяки якій російські сили не знали, звідки готуються дії українських підрозділів.

За результатами операції українські військові зачистили від російської інфільтрації територію площею 75 кв. км. Ще 10 кв. км території було деокуповано. Крім того, під час «Вівальді» українські захисники взяли в полон російського військовослужбовця-прапороносця.

Нагадаємо, під час наступальної операції «Вівальді» сили радіоелектронної боротьби Третього армійського корпусу створили комплексну систему захисту над районом бойових дій. За даними військових, вона зірвала понад 20 тис. місій російських безпілотників. До системи також інтегрували наземні роботизовані комплекси із засобами РЕБ.

Раніше Третій армійський корпус повідомив, що під час операції на півночі Донецької області українські підрозділи зачистили від російської інфільтрації близько 75 кв. км території та деокупували понад 10 кв. км. За даними корпусу, під час першого етапу операції також було знищено понад 12 тис. російських безпілотників, а також сотні одиниць техніки та артилерійських систем.