Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ показали перші кадри операції «Вівальді»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ показали перші кадри операції «Вівальді»
Операція «Вівальді» очима військових
скриншот з відео

Українські військові дезінформували противника щодо напрямку дій, зачистили від російської інфільтрації 75 кв. км. та деокупували ще 10 кв. км. території

Українські військові оприлюднили перші кадри операції «Вівальді», зняті безпосередньо її учасниками на камери GoPro. Під час операції Силам оборони вдалося дезінформувати російські війська щодо напрямку майбутніх дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Третій армійський корпус

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

На оприлюднених кадрах показано роботу українських військовослужбовців під час виконання бойових завдань. Однією зі складових операції стала дезінформація противника, завдяки якій російські сили не знали, звідки готуються дії українських підрозділів.

За результатами операції українські військові зачистили від російської інфільтрації територію площею 75 кв. км. Ще 10 кв. км території було деокуповано. Крім того, під час «Вівальді» українські захисники взяли в полон російського військовослужбовця-прапороносця.

Нагадаємо, під час наступальної операції «Вівальді» сили радіоелектронної боротьби Третього армійського корпусу створили комплексну систему захисту над районом бойових дій. За даними військових, вона зірвала понад 20 тис. місій російських безпілотників. До системи також інтегрували наземні роботизовані комплекси із засобами РЕБ.

Раніше Третій армійський корпус повідомив, що під час операції на півночі Донецької області українські підрозділи зачистили від російської інфільтрації близько 75 кв. км території та деокупували понад 10 кв. км. За даними корпусу, під час першого етапу операції також було знищено понад 12 тис. російських безпілотників, а також сотні одиниць техніки та артилерійських систем.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шлях до переговорів із Росією може пролягати не через більші поступки їй, а через більшу силу України
Зробити війну невигідною для Путіна – нова формула миру для України
18 серпня, 19:06
Потап і Настя Каменських відновили свій дует, назвавши його російськомовним проєктом
Потап і Настя стали героями російських пропагандистських ЗМІ
31 серпня, 12:40
У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала понад дві години
У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала понад дві години
18 серпня, 08:30
На Чернігівщині виникли пожежі через атаку РФ
Повітряні сили розкрили наслідки нічної атаки РФ на Україну
18 серпня, 08:58
Постраждалий лікеро-горілчаний завод Хортиця у Запоріжжі
Росія знищила завод «Хортиця» у Запоріжжі: відновити його неможливо
28 серпня, 11:49
Йдеться саме про повітряні удари, а не про припинення бойових дій на фронті
Зеленський оголосив про утримання від ударів по РФ на час переговорів
5 вересня, 17:30
Путін закликав росіян прийти на вибори
Путін звернувся до росіян перед виборами до Держдуми
Сьогодні, 18:19
Після повернення із СЗЧ військових не одразу залучили до завдань
Міноборони пояснило, що відбувається з військовими після повернення із СЗЧ
Сьогодні, 17:19
Триває 1666-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2026 року
Сьогодні, 08:19

Події в Україні

В окупованих Мелітополі та Маріуполі пролунали вибухи
В окупованих Мелітополі та Маріуполі пролунали вибухи
208 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 вересня 2026
208 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 вересня 2026
Повітряна тривога у Києві тривала 11 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 11 хвилин
ЗСУ показали перші кадри операції «Вівальді»
ЗСУ показали перші кадри операції «Вівальді»
Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня
Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня
Росія вдарила по центру Кропивницького: є постраждалі
Росія вдарила по центру Кропивницького: є постраждалі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 вересня 2026
79K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
58K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
50K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Сьогодні, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Вчора, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua