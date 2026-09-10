Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Павлоград: є загиблі, майже 70 людей поранено (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Павлоград: є загиблі, майже 70 людей поранено (оновлено)
У Павлограді спалахнули автомобілі
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Унаслідок удару загорілися автівки, торговельні павільйони та магазин

Сьогодні, 10 вересня, російські терористи атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Оновлення станом на 20:16

За словами Ганжі, російські БпЛА знищили магазини, торговельні павільйони та автомобілі у Павлограді. Він зауважив, що частина вулиці у середмісті фактично зруйнована, 90% пошкоджених об’єктів – комерційні.

«На жаль, п'ять людей загинули. У лікарнях зараз 67 постраждалих, серед них вісім дітей. Медзаклади забезпечені всім необхідним. Поранені отримують допомогу та перебувають під наглядом лікарів», – йдеться у повідомленні голови ОВА.

Оновлення станом на 19:20

Окупанти атакували Павлоград: є загиблі, майже 70 людей поранено (оновлено) фото 1

У Павлограді кількість постраждалих внаслідок російської атаки збільшилася до 62 людей. Серед них – двоє рятувальників. Ще чотири людини загинули. Про це повідомляє МВС.

Оновлення станом на 18:25

Ганжа додав, що унаслідок удару четверо людей загинули, понад 60 дістали поранень. «Серед поранених троє дітей. Це хлопці 13, 14 і 15 років. Усі поранені зараз у лікарні. Медики надають допомогу», – додав він.

Оновлення станом на 18:00

Окупанти атакували Павлоград: є загиблі, майже 70 людей поранено (оновлено) фото 2

Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила, що відомо про трьох загиблих та 34 поранених людей унаслідок удару РФ.

Дані станом на 17:14

«Двоє людей загинули, щонайменше вісімнадцять дістали поранень через атаку росіян на Павлоград», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram
Окупанти атакували Павлоград: є загиблі, майже 70 людей поранено (оновлено) фото 3
Окупанти атакували Павлоград: є загиблі, майже 70 людей поранено (оновлено) фото 4
Окупанти атакували Павлоград: є загиблі, майже 70 людей поранено (оновлено) фото 5
Окупанти атакували Павлоград: є загиблі, майже 70 людей поранено (оновлено) фото 6

Ганжа підкреслив, що внаслідок удару спалахнули автомобілі, торговельні павільйони та магазин.

Нагадаємо, під час російської атаки на Дніпро 10 вересня під ударом опинився завод «Олейна», який належить американській корпорації Bunge. Згодом завод «Олейна» у Дніпрі призупинив роботу. Унаслідок удару було пошкоджено частину Дніпровського олійноекстракційного заводу.

Також 10 вересня російська терористична армія атакувала Суми. Унаслідок цього постраждали люди.

Читайте також:

Теги: війна Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожвавлення політичного життя. Чи добре це, чи погано?
Пожвавлення політичного життя. Чи добре це, чи погано?
19 серпня, 16:10
Сили оборони відкинули окупантів на Олександрівському напрямку
Сили оборони України мають масштабний успіх на фронті: DeepState оновив карту
12 серпня, 22:49
Раніше він уже обмежував використання Starlink у військових операціях України
Україна просить Маска допомогти бити по ракетних установках РФ – Financial Times
21 серпня, 10:35
Міграційна служба вимагала примусового видворення росіянина через проблеми з його документами
Суд скасував рішення про видворення росіянина Хакімова з України
24 серпня, 15:50
«Мособленерго» обіцяло відновити електропостачання протягом двох годин після відключення
У Підмосков’ї сталося відключення світла після атаки дронів
18 серпня, 12:15
Заїхати в будинок вдалося лише після двох місяців важких відновлювальних робіт
Переселенець купив на виплату занедбаний будинок за $5 тисяч та зумів відновити його
30 серпня, 18:00
Coca-Cola продовжить постачати свою продукцію в Україні
Coca-Cola зробила заяву після удару РФ по заводу на Київщині
5 вересня, 16:30
У столиці оголошено відбій повітряної тривоги
У столиці оголошено відбій повітряної тривоги
7 вересня, 23:39
планують використовувати як доповнення до них, створивши єдиний європейський антибалістичний щит
Україна та партнери створюють європейський щит від балістичних ракет – Зеленський
9 вересня, 18:03

Події в Україні

Україна створює міжнародний фонд для ветеранів: Канада першою виділить 1,25 млрд грн
Україна створює міжнародний фонд для ветеранів: Канада першою виділить 1,25 млрд грн
Такий улов буває не щодня: ветерани здивували рибальським трофеєм (фото)
Такий улов буває не щодня: ветерани здивували рибальським трофеєм (фото)
Українські дрони суттєво сповільнили наступ росіян на Донеччині – ISW
Українські дрони суттєво сповільнили наступ росіян на Донеччині – ISW
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2026 року
Втрати ворога станом на 11 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 11 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
80K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28
Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною
Сьогодні, 10:19

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua