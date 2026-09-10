Окупанти атакували Павлоград: є загиблі, майже 70 людей поранено (оновлено)

Унаслідок удару загорілися автівки, торговельні павільйони та магазин

Сьогодні, 10 вересня, російські терористи атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Оновлення станом на 20:16

За словами Ганжі, російські БпЛА знищили магазини, торговельні павільйони та автомобілі у Павлограді. Він зауважив, що частина вулиці у середмісті фактично зруйнована, 90% пошкоджених об’єктів – комерційні.

«На жаль, п'ять людей загинули. У лікарнях зараз 67 постраждалих, серед них вісім дітей. Медзаклади забезпечені всім необхідним. Поранені отримують допомогу та перебувають під наглядом лікарів», – йдеться у повідомленні голови ОВА.

Оновлення станом на 19:20

У Павлограді кількість постраждалих внаслідок російської атаки збільшилася до 62 людей. Серед них – двоє рятувальників. Ще чотири людини загинули. Про це повідомляє МВС.

Оновлення станом на 18:25

Ганжа додав, що унаслідок удару четверо людей загинули, понад 60 дістали поранень. «Серед поранених троє дітей. Це хлопці 13, 14 і 15 років. Усі поранені зараз у лікарні. Медики надають допомогу», – додав він.

Оновлення станом на 18:00

Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила, що відомо про трьох загиблих та 34 поранених людей унаслідок удару РФ.

Дані станом на 17:14

«Двоє людей загинули, щонайменше вісімнадцять дістали поранень через атаку росіян на Павлоград», – йдеться у повідомленні.

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Ганжа підкреслив, що внаслідок удару спалахнули автомобілі, торговельні павільйони та магазин.

Нагадаємо, під час російської атаки на Дніпро 10 вересня під ударом опинився завод «Олейна», який належить американській корпорації Bunge. Згодом завод «Олейна» у Дніпрі призупинив роботу. Унаслідок удару було пошкоджено частину Дніпровського олійноекстракційного заводу.

Також 10 вересня російська терористична армія атакувала Суми. Унаслідок цього постраждали люди.