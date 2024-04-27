Масований удар по Україні: чим атакував ворог і скільки цілей збито

Ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування

У ніч на 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Наші захисники збили 21 з 34 ракет противника. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.



Усього цієї ночі ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування, а саме:

дев’ять крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ);

дев’ять керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);

дві зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. – РФ)

дві крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. – РФ);

вісім крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря.

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль, а саме:

шість крилатих ракет Х-101/Х-555;

вісім керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

одну крилату ракету «Іскандер-К»;

шість крилатих ракет «Калібр».

У ніч на 27 квітня знищено 21 з 34 ракет противника інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що в ніч на 27 квітня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Унаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, є поранені.

Сьогодні вночі російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова, поцілили по території психіатричної лікарні. Одна з пацієнток зазнала поранень: уламками скла їй посікло голову. Медики надали їй допомогу на місці. Відомо, що в медичному закладі, біля якого влучили дві російські ракети, в момент атаки перебувала понад тисяча людей.

Крім того, у Дніпрі вранці 27 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Після цього в місті подекуди виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Також цієї ночі російські загарбники атакували об’єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті, виникла пожежа. Минулося без постраждалих.