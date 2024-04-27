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У Дніпрі після вибухів виникли проблеми зі світлом та водопостачанням

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Дніпрі після вибухів виникли проблеми зі світлом та водопостачанням
Пісял вибухів над містом піднявся дим
фото з відкритих джерел

У місті під час повітряної тривоги лунали вибухи

У Дніпрі вранці, 27 квітня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Вибух було чути в районі міста близько п'ятої ранку. Перед тим фіксувався рух ворожих ракет у напрямку Дніпра.

Місцеві пабліки Дніпра повідомляють про те, що над містом піднявся дим.

З деяких районів міста вже надходять скарги на перебої з водопостачанням та електроенергією.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня в низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова, поціливши по території психіатричної лікарні. 

Росіяни вдарили двома ракетами, точний тип яких ще не відомий. На місці влучань – вирви у понад десять метрів завглибшки.

Теги: вибух Дніпро

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