Ракетний удар по Прикарпаттю: влада повідомила про наслідки (фото)

На Івано-Франківщині виникла пожежа на площі понад 200 кв. м

У ніч на 27 квітня російські загарбники атакували об’єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті. Минулося без постраждалих. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук у Telegram.



«На Прикарпатті ціллю став об’єкт критичної інфраструктури. Унаслідок удару виникла пожежа, до ліквідації якої були залучені відповідні служби», – заявила посадовиця.

Вона вкотре закликала всіх жителів області реагувати на сигнали повітряної тривоги.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), уночі відбулося влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Івано-Франківщині. Виникла пожежа на площі понад 200 кв. м, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих немає.

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Прикарпатські вогнеборці ліквідували пожежу на площі 200 кв. м фото: ДСНС

Нагадаємо, що в ніч на 27 квітня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Унаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, є поранені.

Сьогодні вночі російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова, поцілили по території психіатричної лікарні. Одна з пацієнток зазнала поранень: уламками скла їй посікло голову. Медики надали їй допомогу на місці. Відомо, що в медичному закладі, біля якого влучили дві російські ракети, в момент атаки перебувала понад тисяча людей.

Крім того, у Дніпрі вранці 27 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Після цього в місті подекуди виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.