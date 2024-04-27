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Окупанти вгатили «Кинджалами» по Львівщині: є влучання

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти вгатили «Кинджалами» по Львівщині: є влучання
Росіяни вдарили по Львівщині крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами «Кинджал»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Під удар потрапили енергообʼєкти у Стрийському та Червоноградському районах

Уночі ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині, на них почалися пожежі. Минулося без жертв і постраждалих. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За словами посадовця, росіяни вдарили по регіону крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами «Кинджал». Три крилаті ракети українські воїни збили, однак є і влучання.
 
«Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування», – зазначив Козицький.

Жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури станом на цю годину на Львівщині немає, додав він.
 
Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.
 
Водночас Козицький закликав українців не вмикати енергоємні електроприлади з 19:00 до 22:00 та обмежити одночасне увімкнення таких приладів, щоб не довелося застосовувати погодинні відключення світла.

Нагадаємо, що в ніч на 27 квітня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Унаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, є поранені. Загалом уночі наші захисники збили 21 з 34 ракет противника.

Сьогодні вночі російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова, поцілили по території психіатричної лікарні. Одна з пацієнток зазнала поранень: уламками скла їй посікло голову. Медики надали їй допомогу на місці. Відомо, що в медичному закладі, біля якого влучили дві російські ракети, в момент атаки перебувала понад тисяча людей.

Крім того, у Дніпрі вранці 27 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Після цього в місті подекуди виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Також цієї ночі російські загарбники атакували об’єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті, виникла пожежа. Минулося без постраждалих.

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Теги: Львівщина російська ракета ракетна атака

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