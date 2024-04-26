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Зеленський поїхав у Славутич у роковини трагедії на ЧАЕС (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський поїхав у Славутич у роковини трагедії на ЧАЕС (відео)
Глава держави подякував мешканцям Славутича, які проявили себе навесні 22-го року та допомогли Україні протистояти російським загарбникам
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Я хочу подякувати всім тим, хто захистив життя 38 років тому! І хочу подякувати кожному й кожній, хто протистояв ворогу у 22-му році!»

Сьогодні, 26 квітня, у річницю трагедії на Чорнобильській атомні станції президент України Володимир Зеленський відвідав Славутич та подякував усім «хто захистив життя 38 років тому, і тим, хто протистояв ворогу у 2022 році». 

«Люди стали на захист життя й виконали свій обов’язок – кожен, хто був тоді залучений. Наші справжні люди зупинили пожежу на Чорнобильській станції. Врятували три енергоблоки ЧАЕС. Провели дезактивацію території. Побудували саркофаг, який закрив те, що залишилося після вибуху на четвертому реакторі. Побудували систему спостереження й контролю за ситуацією на станції та в Чорнобильській зоні. За кожною такою дією – тисячі героїв, тисячі сміливих характерів. Тисячі людей. Це люди, завдяки яким були врятовані мільйони інших. Не лише ми в Україні, а й усе людство має завжди пам’ятати це й завжди шанувати всіх, хто поставив своє життя та здоров’я фактично кордоном між катастрофою і життям нашої країни та всього світу», – йдеться у заяві Зеленського. 

Усі присутні  вшанували хвилиною мовчання загиблих ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС. Після чого глава держави подякував мешканцям Славутича, які проявили себе навесні 22-го року та допомогли Україні протистояти російським загарбникам.

«Я хочу подякувати всім тим, хто захистив життя 38 років тому! І хочу подякувати кожному й кожній, хто протистояв ворогу у 22-му році!», – сказав Зеленский.

Глава держави також звернув увагу на присутніх родичів полонених захисників, та запевнив, що держава боротиметься не лише за територію, а й за людей, зокрема й за повернення усіх полонених додому.

«Я бачу тут серед присутніх рідних і близьких полонених. Частину з них ми повернули додому. Я хочу, щоб ви знали, щоб ви нас чули – ми саме тут. Ми обов’язково повернемо все. Не тільки нашу територію, а передусім наших людей, усіх наших полонених: і військових, і цивільних, і наших воїнів Збройних Сил, і наших нацгвардійців. Ми всіх пам’ятаємо. Обов’язково це зробимо», – додав Зеленський.

Також Зеленський у річницю Чорнобильської катастрофи закликав світ тиснути на РФ для звільнення ЗАЕС.

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Теги: Чорнобильська АЕС Володимир Зеленський ЧАЕС

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