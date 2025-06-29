Льотчик загинув, відбиваючи масований повітряний напад РФ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку. Як повідомляє «Главком», відповідний указ з’явився на сайті глави держави.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Устименку Максиму Юрійовичу – полковнику (посмертно)», – сказано у тексті документа.

Нагадаємо, уночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. «На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту», – повідомили Повітряні сили.

Також Зеленський відреагував на смерть пілота F-16 Максима Устименка: «Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну».

Відомо, що пілот F-16 Максим Устименко, який загинув під час відбиття повітряної атаки росіян 29 червня, був однокурсником Героя України Андрія (Джуса) Пільщикова, який загинув два роки тому.

«Макс, хлопець зі сталі. Завжди прагнув бути найкращим. Найкраще боронити Україну. Це був суперінтелект групи, чудовий айтішник. Але у нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі», – написала Лілія Авер’янова.

Раніше льотчик-випробувач, полковник Повітряних сил Збройних сил України Олександр Лиходід заявив, що причинами пошкодження українського літака F-16 вночі 29 червня, внаслідок чого загинув льотчик Максим Устименко, могло стати зіткнення з уламками ворожої цілі, ураження «дружнім вогнем» або ж відмова техніки.