Родина єнотів паралізувала виробництво літаків на заводі Airbus

Єноти перегризли проводку на заводі Airbus у Канаді

На заводі авіабудівної корпорації Airbus на околицях Монреаля (Канада) стався незвичайний інцидент – родина із шести єнотів проникла на територію підприємства, що призвело до тимчасової зупинки виробництва літаків. Про це пише «Главком» із посиланням на paddleyourownkanoo.com.

Працівники спочатку помітили самку єнота, що дереться по шасі одного з лайнерів, після чого були змушені провести повний огляд території, під час якого виявили ще п'ятьох дитинчат.

Єноти стали проблемою для заводу Airbus в околицях Монреаля

«Невідомо, як довго єноти перебували на заводі, але їхню присутність було викрито, коли робітники помітили самицю єнота, яка залазила на шасі одного з літаків A220, що виготовлялися для великої європейської авіакомпанії», – пише видання.

Після вилову тварин та їх випровадження за межі заводу розпочалася ретельна перевірка наслідків цього несподіваного візиту. Довелося запросити команду інженерів та заводських робітників для проведення ретельного огляду літака, щоб переконатися у відсутності серйозних пошкоджень.

Під час огляду з'ясувалося, що єноти встигли пошкодити дроти одного з літаків, а також використовували лайнер як туалет.

Цей інцидент, хоч і здається курйозним, спричинив серйозні наслідки – тимчасову зупинку виробничого процесу та необхідність проведення додаткових перевірок безпеки на всьому підприємстві.

Як повідомляють журналісти, виробнича лінія A220 зараз завершує виробництво приблизно шести-восьми нових літаків на місяць. Airbus відчайдушно прагне збільшити виробництво до 14 нових A220 на місяць до 2026 року.

До слова, Нідерланди не можуть розширити склад боєприпасів через борсуків. Розширення військового об'єкта зупинилося, коли на місці запланованого будівництва було виявлено борсукову нору. У Нідерландах ці тварини охороняються законодавством, тому їх нори не можна руйнувати без дозволу.