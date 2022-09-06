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ЗСУ успішно придушують сили противника: Зеленський провів засідання Ставки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ успішно придушують сили противника: Зеленський провів засідання Ставки
Під час засідання Верховному Головнокомандувачу доповіли про оперативну ситуацію вздовж усієї лінії фронту
фото: Офіс президента

Втрати живої сили окупантів сягнули понад 50 тис. осіб

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 вересня, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Під час засідання Верховному Головнокомандувачу доповіли про оперативну ситуацію вздовж усієї лінії фронту. Зокрема, сили оборони досягли успіху у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників. На визначених напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба задля придушення сил противника.

За інформацією Головнокомандувача ЗСУ, на сьогодні завдяки героїчним діям українських захисників втрати живої сили окупантів сягнули понад 50 тисяч осіб. Відправляючи солдатів воювати в Україну, російське військово-політичне командування несе повну відповідальність за винищення громадян РФ.

У зустрічі взяли участь: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, а також командувачі оперативних напрямків.

Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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