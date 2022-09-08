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Зеленський провів засідання Ставки: головні теми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів засідання Ставки: головні теми
Учасники засідання розглянули активні дії сил оборони зі звільнення територій України
фото: Офіс президента

Був проаналізований стан забезпечення підрозділів та визначені актуальні потреби війська

Сьогодні, 8 вересня, відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Учасники засідання розглянули активні дії сил оборони зі звільнення територій України, тимчасово окупованих Російською Федерацією, а також визначили подальші оперативні завдання.

Зазначається, що у Ставці взяли участь міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов і заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до зустрічі приєдналися: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування «Захід» Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук.

Крім того, був проаналізований стан матеріально-технічного забезпечення підрозділів та визначені актуальні потреби війська.

Нагадаємо, триває сто дев’яносто сьома доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької, Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. 

Теги: Олексій Резніков Володимир Зеленський окупанти війна

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