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Зеленський розповів про новий план США для України та Росії на зиму

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський розповів про новий план США для України та Росії на зиму
США хочуть спробувати зробити майбутню зиму іншою, ніж попередні, коли атаки РФ по українській енергетиці посилювали кризу
фото: Reuters

Вашингтон хоче паралельно відновити переговори про завершення війни та не допустити масштабної ескалації в холодний період

США обговорюють із Україною та Росією можливі кроки для зниження рівня ескалації напередодні зими та під час неї. Паралельно Вашингтон намагається відновити переговорний процес щодо ширшої мирної угоди. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Axios, повідомляє «Главком». 

За словами Зеленського, під час зустрічей із американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером обговорювалися нові ідеї щодо можливих домовленостей між Україною та Росією.

Зокрема, йшлося про енергетичні об’єкти, постачання зерна, електроенергетику, а також експорт нафти та газу. Зеленський наголосив, що інтереси Києва та Москви щодо цих питань відрізняються.

На запитання, чи передбачає новий підхід США одночасне відновлення переговорів і пошук домовленостей, які дозволили б Україні та Росії пройти зиму без серйозної ескалації, Зеленський відповів, що таке трактування «дуже близьке до реальності цих розмов».

Президент пояснив, що перша мета американської дипломатії — відновити переговорний процес, а друга — спробувати зробити майбутню зиму іншою, ніж попередні, коли російські атаки по українській енергетичній інфраструктурі посилювали кризу.

Водночас Зеленський зазначив, що йдеться не лише про можливі домовленості щодо припинення окремих ударів. США також підтримують окремий «зимовий пакет» допомоги Україні, який має включати посилення протиповітряної оборони та підтримку енергетики. Київ також розраховує на можливості використання американського скрапленого природного газу.

Зустрічі Віткоффа та Кушнера із Зеленським відбулися після їхніх переговорів із російським лідером Володимиром Путіним у Москві. Американські представники намагаються відновити прямі переговори між Києвом і Москвою, які були призупинені кілька місяців тому.

Водночас у США поки не впевнені, що інтереси України та Росії вдасться узгодити до початку зими. Зеленський наголосив, що під час дипломатичного процесу Україна має зберігати військову спроможність і бути готовою до продовження бойових дій.

Президент України запропонував використати Генеральну асамблею ООН як можливий майданчик для відновлення дипломатичного процесу Нові переговори щодо завершення війни Росії проти України можуть відбутися в Нью-Йорку. 

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Теги: Україна росія США Володимир Зеленський переговори війна

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