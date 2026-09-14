Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні десятки тисяч проваджень про зарплатні борги: названо найпроблемніші регіони

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
В Україні десятки тисяч проваджень про зарплатні борги: названо найпроблемніші регіони
Найбільше боргів із зарплати припадає на підприємства енергетики та газопостачання
фото: glavcom.ua

За вісім місяців 2026 року в Україні відкрили понад 4,6 тис. нових проваджень через невиплату заробітків

В Україні зафіксували 35,9 тис. активних проваджень щодо боргів із виплати заробітної плати. Від початку 2026 року відкрили ще 4 621 таке провадження. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період торік, коли було відкрито 5 470 справ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Опендатабот.

Найбільше нових проваджень у 2026 році припало на Кіровоградську область – 1 527, або близько третини від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровщина із 806 провадженнями. Далі йдуть Львівська область – 360, Сумська – 311 та Одеська – 260.

В Україні десятки тисяч проваджень про зарплатні борги: названо найпроблемніші регіони фото 1
фото: Опендатабот

Найменше нових проваджень зафіксували у Луганській області та на Буковині – по два. На Хмельниччині відкрили п'ять справ, на Херсонщині – дев'ять, на Волині – 13.

Загалом нові провадження у 2026 році стосувалися 311 підприємств. Серед них 144 приватні компанії, 117 державних підприємств та 50 підприємств комунальної форми власності.

Найбільше боргів із зарплати припадає на підприємства енергетики та газопостачання – 1 545 нових проваджень, або 33,4% від загальної кількості. Ще 989 справ, або 21,4%, стосуються підприємств хімічної промисловості.

Серед найбільших боржників за кількістю нових проваджень у 2026 році – «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради (1 008 проваджень), «Світловодськпобут» (398), «Сумихімпром» (245), Одеський припортовий завод (213), «Карпатнафтохім» (205) та «ДніпроАзот» (191).

Водночас частину проваджень уже закрито. Зокрема, всі 1 008 проваджень щодо «Теплокомуненерго» Олександрійської міськради та 183 провадження щодо «Енергії – Новий Розділ» наразі мають статус закритих.

Окремою проблемою залишаються борги, які не вдається стягнути роками. У Єдиному реєстрі боржників нині перебувають 1 957 активних проваджень щодо невиплати зарплати, відкритих ще у 2017 році.

Варто нагадати, що Україна потребує додаткових $27 млрд для фінансування Сил оборони, а уряд разом із міжнародними партнерами шукає джерела покриття цих витрат. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES)

Читайте також:

Теги: борг Україна робота

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Румунії підняли два F-16, один із них знищив ціль гарматним вогнем – уперше їх авіація застосувала це проти морської цілі
Румунія показала, що готова стріляти. Росія перевіряє, де закінчується НАТО
21 серпня, 13:33
Окупанти намагаються наступати на Оріхів і Гуляйполе, однак Сили оборони не дають їм шансів
Оріхів під загрозою? Що задумала Росія на Гуляйпільському напрямку
6 вересня, 14:15
Українські ресторатори були ініціаторами щодо запровадження Дня українського борщу
День українського борщу 2026: дата, історія та цікаві факти про свято
12 вересня, 07:30
23 серпня в Україні розпочав свою місію новий тимчасовий повірений у справах США
В Україні розпочав свою роботу новий тимчасовий повірений у справах США
23 серпня, 23:38
Асман засудив хвилю антисемітизму, яка виникла після заяви київського рабина
Головний рабин України відреагував на пропозицію взяти Мудру на поруки
25 серпня, 20:12
Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог відвідав Одеський порт
Кіт Келлог прибув до України напередодні Дня Незалежності
21 серпня, 15:18
У Росії атаковано Кстовський НПЗ
Дрони уразили один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий завод
26 серпня, 09:39
Міністр фінансів США зустрівся з росіянами
Міністр фінансів США зустрівся з російською делегацією – The New York Times
31 серпня, 18:22
Росія прагне позбавити українських дітей майбутнього, заявив Буданов
«Ляпас ворогу»: Буданов оцінив подвиг українських школярів
1 вересня, 14:20

Особисті фінанси

Картопля в Україні подешевшала: ціни станом на середину вересня
Картопля в Україні подешевшала: ціни станом на середину вересня
Оренда квартир у Рівному різко подорожчала: що відбувається на ринку
Оренда квартир у Рівному різко подорожчала: що відбувається на ринку
Курс валют 14 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 14 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
В Україні десятки тисяч проваджень про зарплатні борги: названо найпроблемніші регіони
В Україні десятки тисяч проваджень про зарплатні борги: названо найпроблемніші регіони
Бензин A-100 по 100 грн. Ціни на пальне на АЗС 14 вересня 2026 року
Бензин A-100 по 100 грн. Ціни на пальне на АЗС 14 вересня 2026 року
Курс валют 13 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 13 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
108K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua